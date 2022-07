¿Cómo contaminas al mundo con sólo ver memes?

La contaminación digital es un problema que ha llamado la atención desde hace más de

dos décadas.

Más recientemente, la proliferación de redes sociales y plataformas de streaming y de

mensajería ha vuelto a poner la atención en la manera en la que están afectando al medio

ambiente.

Tal vez pienses que acostarte a ver memes es inofensivo porque tu teléfono móvil no

emite humo, pero para que puedas hacerlo, detrás hubo un proceso que contaminó

mucho. Hoy en día, la contaminación digital es equivalente a la de la aviación civil, porque,

aunque no lo parezca, también emite gases a la atmósfera en un proceso largo, pero no

complejo:

Para que un meme aparezca en tu pantalla, debió ser producido, tal vez en una app que

tuvo que ser descargada y que alguien tuvo que programar en una computadora. Las

imágenes del meme alguien las tomó, probablemente con un teléfono, y las procesó, les

corrigió colores o iluminación o les puso stickers, que alguien diseñó. El meme fue enviado

por otra plataforma, WhatsApp, por ejemplo, y circuló por muchos teléfonos antes de

llegar al tuyo.

El trayecto de un meme es largo y en cada uno de sus procesos de creación y distribución

se utilizaron energía e información digital disponible en los centros de almacenamiento de

datos.

En 2021, el sitio danés Data Center Map publicó que en el mundo hay más de 4 mil 700

centros de datos, distribuidos en los 126 países, con más de 300 cables transoceánicos

que se extienden por una red de más de un millón de kilómetros.

La huella de CO2

El mundo está ante una cadena de procesos contaminantes. La fabricación de equipos

digitales –teléfonos móviles, tabletas, computadoras, centros de almacenamiento de

datos– requieren de recursos naturales. Las materias primas, como los productos

minerales o el plástico, requieren ser extraídas mediante procesos que contaminan.

El aire acondicionado que se utiliza para mantener fríos los gigantescos centros de

almacenamientos de datos en el mundo también contaminan. Por eso Facebook trasladó

sus servidores a países de clima frío como Suecia o Canadá.

Ver memes no es la única forma de contaminar el mundo. Todos los días lo estamos

haciendo cuando vemos películas en las plataformas de streaming o videos en YouTube.

Incluso cuando mandamos un correo electrónico, que parece algo inofensivo.



¿Qué podemos hacer?

Ver videos de forma “ecofriendly”

Opta por descargar los videos de streaming en vez de reproducirlos con tus datos o el wifi.

Si verás un video en YouTube o en redes sociales, baja la resolución para ahorrar el

consumo de datos.

Desactiva la reproducción automática

Con esta medida estarás ahorrando datos de reproducción y almacenamiento, cuando

veas videos en plataformas como YouTube.

Elimina publicaciones antiguas

Las imágenes y videos guardados en redes sociales y otras plataformas amplían el espacio

de almacenamiento en los servidores.

Vacía tu buzón de e-mail

Tener muchos mensajes guardados en tu buzón requiere de un mayor almacenamiento en

servidores. Debido a que cada mensaje se almacena en tres copias, por razones de

seguridad, se utilizan al menos tres servidores diferentes.

Conserva tu equipo más tiempo

Evita la sustitución innecesaria de tu equipo digital. Si tiene reparación, opta por esto.

También puedes comprar equipos de segunda mano o reacondicionados para ampliar su

vida útil.

