Los animales también son sensibles a los cambios de temperatura, todos las especies sufren este tipo de malestar como consecuencia del cambio climático, conoce las consecuencias de este gran problema mundial en la vida silvestre.

Una de las principales consecuencias del calentamiento global es el aumento generalizado de temperaturas, provocado sobre todo por los efectos de la actividad humana sobre el medio ambiente.

A continuación La Verdad Noticias te comparte las causas y consecuencias de estas alteraciones en el medio ambiente terminan poniendo en peligro de extinción a animales y también a las plantas.

¿Cómo afecta el cambio climático a los animales?

¿Cómo afecta el calentamiento global a los animales?

Cada especie tiene una serie de condiciones climáticas (humedad, temperatura) en las que se sienten a gusto, pero el calentamiento global está alterando estos patrones.

David Vieites, director del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), institución del CSIC, explica que el cambio climático está llevando a muchas especies al límite. Les falta agua para beber o sufren temperaturas en las que no están cómodos.

Cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables hasta el extremo, los animales tienen tres opciones: adaptarse al nuevo hábitat, marcharse o perecer.

Por ejemplo, algunos animales diurnos pasan a tener una actividad nocturna porque se sienten más cómodos durante la noche, cuando las temperaturas bajan. Otros animales optan por cambiar los patrones de migración y se desplazan al norte, en búsqueda de temperaturas más bajas, o bien hacen lo contrario y dejan de migrar.

Según Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOS), contra el cambio climático, se estima que para 2050 entre 20 y 30% de las plantas y animales enfrentarán un mayor riesgo de extinción debido al calentamiento global.

¿Cuáles son los animales más afectados por el cambio climático?

Animales sufren por actividad humana

En cuanto a la fauna, los principales animales afectados por el calentamiento global son el oso polar, el tigre de bengala, la ballena, el canguro y el elefante. Y respecto al ecosistema, los bosques son más vulnerables ya que se ha demostrado que un aumento de 1ºC altera su funcionamiento y composición.

Food and Agriculture Organization of the United Nations en su investigación La fauna silvestre en un clima cambiante, hace referencia en que para 2050 una parte significativa de las especies endémicas se habrán extinguido, de ellos 35% serán pájaros y 52% anfibios.

Las cigüeñas que antes emigraban a África a pasar el invierno, donde las temperaturas son más altas, han disminuido, porque los inviernos cada vez son más templados en la península Ibérica y no ven la necesidad de migrar hacia el sur.

Los animales que no consiguen adaptarse al rápido cambio de condiciones climatológicas ni tampoco pueden migrar, mueren. Es el caso del torillo andaluz o del urogallo, dos especies de aves cuya existencia en España peligra.

La pérdida de biodiversidad nos afecta a todos. Afecta a las abejas, que polinizan las plantas que producen las frutas que nos comemos. O al agua: cada vez hay menos y de peor calidad.

¿Cómo afecta el cambio climático a las plantas?

Variación de las temperaturas en las plantas

Las plantas constituyen el principio de la cadena alimenticia. Además, a diferencia de los animales, no se pueden desplazar. Constituyen un porcentaje altísimo de la biomasa del planeta y dependen directamente del clima, porque viven a cuenta de la actividad fotosintética de la luz, de la disponibilidad de CO2 y del agua.

Las plantas sufren el impacto del calentamiento global de una manera directa y mucho más importante que otros seres vivos como los animales, que, de alguna manera, pueden amortiguar el impacto.

Las plantas tienen unos recursos más reducidos, aunque tengan un metabolismo mucho más plástico y se adapten mejor. Son, en principio, los organismos que más sufrirían el impacto del calentamiento global.

Tanto los animales como las plantas y los seres humanos sufren las consecuencias del cambio climático, es por eso que las acciones deben hacerse ¡ya!, todos podemos contribuir al cuidado del medio ambiente y reducción del calentamiento global con acciones que nos beneficien a todos.

