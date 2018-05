Científicos aseguran que habrá sequía en la Amazonia

La Amazonia es dos veces el tamaño de la India, es hogar de al menos el 10% de la biodiversidad que se conoce además que sus ríos representan el 16% de la descarga fluvial total a los océanos del mundo. La importancia de este lugar es que sin él, el efecto invernadero sería más pronunciado, empeorando el cambio climático.

El problema al que nos enfrentamos hoy en día es que unos científicos de la Universidad de California en la ciudad de Irvine creen que la selva Amazónica podría secarse en un futuro, mientras que los bosques de África e Indonesia se generarían condiciones más húmedas.

Esta predicción se basa en que se ha incrementado los niveles de dióxido de carbono

“Hemos encontrado que los cambios a gran escala en las precipitaciones pueden atribuirse, en parte, a la forma en que los bosques tropicales responden a la sobreabundancia de dióxido de carbono que los humanos emiten a la atmósfera, particularmente sobre bosques densos en el Amazonas y en toda Asia”, explicó James Randerson, científico de la Universidad de California y autor principal del estudio.

Explican que los árboles tienen aberturas en la parte inferior de sus hojas que se llaman “estomas” que se abren y se cierran para así regular la cantidad de CO2 que un árbol absorbe y a su vez, la cantidad de agua que liberan. Cuando hay tanto CO2 en la atmósfera, los estomas no se abren tanto, por lo cual, no liberan mucho vapor de agua, provocando que se formen menos nubes sobre los bosques. Esto significa que el vapor de agua del Océano Atlántico no tendrá nubes preexistentes y volarán a los bosques de los Andes.

Según las investigaciones, este fenómeno no creen que suceda en otros bosques tropicales, de hecho, debido a este efecto, los bosques de África y las islas de Malasia, Papua, Nueva Guinea e Indonesia tendrán un aumento en sus precipitaciones debido a que esta menor humedad aumentará las temperaturas sobre las islas en relación con el aire que posee el océano, produciendo más humedad en los sistemas oceánicos.