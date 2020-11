Capa de hielo más grande del mundo en peligro por calentamiento global Foto the independent

El calentamiento global ha generado grandes afectaciones en el planeta, inundaciones más severas, sequías, huracanes más fuertes, cambios de clima drásticos entre otros que nos vuelven mucho más vulnerables y ahora se suma el peligro en el que se encuentra la capa de hielo más grande de la Tierra ¿Qué está pasando? La Verdad Noticias te informa al respecto.

Capa de hielo en peligro

Sabemos que el cambio climático no es un mito, es una realidad que ya nos está perjudicando fuertemente en muchos ámbitos tal y cómo se ha demostrado en diversos estudios, como el reciente que aletar sobre el riesgo en el que está la capa de hielo más grande del planeta, en la Antártida Oriental.

Calentamiento global pone en peligro la capa de hielo más grande del mundo Foto milenio

Según la Proceedings of the National Academy of Sciences, esta gran capa de hielo debido al calentamiento global responderá a un previsible clima más cálido con mayor inestabilidad de lo que se pensaba ¡Está en riesgo!

¿Qué dice el estudio?

El estudio estudio de las universidades de Heidelberg y Southampton, basado en datos geoquímicos obtenidos de sedimentos de aguas profundas, arroja nueva datos sobre los factores que determinan la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Oriental.

El doctor Kim Jakob de la Universidad de Heidelberg explicó que el futuro derretimiento de las capas de hielo polar y el aumento asociado del nivel del mar global como consecuencia del cambio climático tendrán un impacto sustancial en las áreas costeras de baja elevación.

Según los análisis geoquímicos de sedimentos de aguas profundas del Océano Atlántico obtenidos a través del Programa internacional de perforación oceánica integrada, muestran un aumento en la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida oriental desde hace unos 2.5 millones de años, incluso consideran que esta estabilidad ha perdurado hasta el día de hoy, con solo interrupciones breves durante fases excepcionalmente cálidas.

La capa de hielo de la Antártida se encuentra en peligro Por el calentamiento global Foto misionesonline

Entre los factores que generalmente se acepta que han controlado el crecimiento y la descomposición de las capas de hielo son:

La radiación solar

El contenido de CO2 de la atmósfera.

Lo interesante de esta situación es que este nuevo estudio descubrió que un factor adicional: la formación de grandes capas de hielo en el hemisferio norte, lo que provocó la caída del nivel global del mar, pues redujo la exposición de la capa de hielo de la Antártida oriental a aguas oceánicas relativamente cálidas que tienen el potencial de derretir partes submarinas de la capa de hielo.

Finalmente, la conslusión de este estudio destacó la vulnerabilidad de la capa de hielo de la Antártida oriental al calentamiento global, lo que la pone en riesgo de una nueva desestabilización provocada por el aumento continuo del nivel del mar.

