Cambio climático provocará que las especies no evolucionen

El cambio climático ha dejado grandes consecuencias en nuestro planeta y las especies tambien están resultando afectadas, incluso un nuevo estudio dirigido por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) reveló que este fenómeno provocará que no evolucionen. La Verdad Noticias te informa.

Nuevo estudio

Los efectos del cambio climático han provocando modificaciones en el medio ambiente, por lo que el mundo se está calentando y la vida tiene que adaptarse a las nuevas condiciones, pero si el calentamiento continúa, muchas especies pueden tener problemas.

El profesor Fredrik Jutfelt de la NTNU y autor de un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences indica que:

"Parece que la evolución es más lenta que el calentamiento global en este caso".

¿Qué está pasando con las epecies?

Jutfelt y su grupo de investigación indicó que han pasado cuatro años estudiando cómo una especie de pez tropical llamado pez cebra ('Danio rerio') se adapta a un clima más cálido, especialmente con respecto a períodos extremadamente cálidos.

¿Qué está pasando con las especies? Foto invdes

Por su parte, la doctora Rachael Morgan de la Universidad de Glasgow, indicó que este es el mayor experimento de evolución artificial que se ha realizado en vertebrados con un enfoque en la tolerancia al calor.

Dijo que para la investigación en los peces cebra que fueron capturados en la naturaleza y criados deliberadamente en función de su capacidad para hacer frente a los períodos cálidos más extremos y lograron aproximadamente 20 mil individuos durante seis generaciones y pudieron medir la adaptación evolutiva a un mundo más cálido.

Ante esto Jutfelt indica que el problema es que la evolución lleva muchas generaciones y gracias a la investigación se sabe que la evolución solo aumentó la tolerancia al calor en los peces en 0,04 grados centímetros por generación, lo que es más lento que el calentamiento experimentado por muchos peces en muchos lugares.

"Ahora el mundo se está calentando tan rápido que es posible que los peces no puedan adaptarse a los períodos más cálidos"

Cambio climpatico los afecta

De acuerdo con los expertos, la evolución significa que los individuos que están mejor adaptados a las condiciones ambientales producen una descendencia más fértil que otros miembros de su especie, sin embargo, tras varias generaciones, los cambios pueden acumularse y alterar la propia especie.

Se sabe que los períodos calientes pueden dañar a algunos peces, impide que no puedan reproducirse y morir.

El cambio climático está aumentando la temperatura de la Tierra, lo que provocará olas de calor más frecuentes e intensas y algunas especies que ya viven al límite en cuanto a la temperatura no lo puedan tolerar y no evolucionen, de ahí la importancia que dejemos de calentar el planeta.

