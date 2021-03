Cambio climático podría reducirse con combustible de desechos en aviones

Los científicos dicen que el combustible para aviones fabricado a partir de desechos de alimentos podría ayudar a reducir el impacto climático de la aviación, La Verdad Noticias te informa acerca de esta iniciativa en pro al medio ambiente.

Combustible a base de desechos de alimentos

Los investigadores han encontrado una forma de transformar restos de comida, aceite de cocina usado, estiércol animal y lodos de aguas residuales en combustible para aviones con una huella de carbono un 165% menor que el combustible para aviones estándar.

De acuerdo con el nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, los ahorros de emisiones provienen de desviar los desechos de alimentos de los vertederos, así como de evitar el uso de combustibles fósiles.

Esta reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida proporcionaría un camino hacia cero combustible neto para aviones.

El sector de la aviación se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2050, pero la descarbonización le ha resultado difícil por la sencilla razón de que los combustibles fósiles han sido durante mucho tiempo la forma más barata y eficiente de impulsar aviones.

Estados Unidos usa más de 21 mil millones de galones de combustible para aviones cada año, una cifra que se espera que se duplique para 2050. Si bien la pandemia hizo que el número de pasajeros cayera en picado más del 60% en 2020, la industria está luchando por volver a la normalidad lo antes posible.

Reemplazar los combustibles para reducir el cambio climático

La idea de un combustible sostenible que se puede producir con bastante facilidad a partir de un flujo de residuos existente (y gratuito) ya ha atraído a Southwest Airlines, que participa en pruebas con los investigadores involucrados en este nuevo estudio.

Pero algunos activistas ambientales son críticos con el análisis del informe, diciendo que la tecnología de conversión de desechos en combustible para aviones no es una ruta viable para descarbonizar la aviación y podría ser una distracción de los cambios radicales necesarios para abordar las importantes emisiones de la industria.

Para realizar el tipo de reducciones profundas de emisiones necesarias para cumplir con sus compromisos climáticos, muchas aerolíneas están depositando sus esperanzas en encontrar alternativas de combustible sostenibles.

Al utilizar el desperdicio de alimentos, dicen los investigadores del estudio, tiene el doble beneficio de resolver un problema de gestión de desperdicios y crear un combustible más sostenible.

El desperdicio de alimentos a menudo termina en los vertederos, donde emite metano, un gas de efecto invernadero 84 veces más potente que el dióxido de carbono en las primeras dos décadas después de su liberación.

El documento establece un método para producir combustible con estos desechos de una manera que evite las emisiones de metano y, en cambio, lo transforme en ácidos grasos volátiles, que luego se pueden convertir en combustible para aviones. El combustible se puede usar en los motores de los aviones sin modificaciones, según el estudio, y es compatible con la infraestructura energética existente.

