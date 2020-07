Calentamiento global IMPARABLE ¡archipiélago se derrite! llegó a más de 20°C

Glaciares Svalbard. Panorama de las nevadas montañas del archipiélago. Foto: www.shutterstock.com

Noruega presenta temperaturas extremas y el archipiélago Svalbard está sufriendo las consecuencias, pues llegó a tener altas temperaturas este 2020 que llegaro hasta los 21.7°C, una marca que ha roto récord ya que generalmente el clima de la zona en verano se encuentra entre los 8° a los 5°, ¡impactante!

Cambio climático está siendo más EXTREMO

Los expertos están muy preocupados por el cambio climático, pues Kristen Gislefoss, meteorólogo noruego indicó que en el archipiélago Svalbard llegaron a tener por dos días seguidos hasta 21.1°C, algo que recordó a 1979, cuando se registró una temperatura del 21.3°C.

Por otro lado, el Instituto Meteorológico de Noruega indicó que Longyearbyen, una de las ciudades más importantes del país, llegó a tener hasta 21.7°.

El año pasado, los focos de alerta se prendieron cuando la ciudad de Verjoiansk en Rusia, llegó a marcar hasta 30° gracias al calentamiento global, así que el cambio extremo que padeció este verano el archipiélago Svalbard era de esperarse, pues, aunque sus temperaturas históricas indicaban que las más altas llegaban en julio y fluctuaban de los 5°C a 8°C, este 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, realiza un alza extrema que amenaza su ecosistema.

Cabe recordar que el archipiélago Svalbard registró entre los años de 1971 a las 2017 temperaturas que fluctuaban de los 3°C a los 5°C.

Es importante mencionar que, si el calentamiento global no da tregua, y los gases de efecto invernadero continúan emitiéndose cómo van, el futuro del archipiélago Svalbard podría ser catastrófico, pues actualmente los expertos en Climatología creen que podría llegar en el periodo del 2071 a 2100 de los 7°C a los 10°C.

Pero no solo será el cambio de temperatura lo que afecte el ecosistema completo del archipiélago Svalbard, sino que las precipitaciones aumentarán del 45% a un 65%, y ante esto es inevitable preguntarse, ¿cuál será el nuevo clima de esta zona?, es imposible no creer que ante tantos cambios las especies y vegetación no comiencen a transformarse por completo, ¿tú qué opinas?

Otra de las afectaciones más recientes del calentamiento global se suscitó en el 2016, cuando el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, es decir el almacén donde se resguarda un millón de semillas de la historia agrícola del mundo, se dañó debido al deshielo que ocurrió en aquel periodo, lo que se tradujo en pérdidas millonarias, ¡inimaginable!, pero ¡cierto!, el clima está cambiando debido a la actividad humana, y aún puedes ayudar, ¡no contamines más!

Con información de www.clarin.com.