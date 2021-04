Buscan frenar el Calentamiento global con un reflector de rayos del sol

La radiación fuera del planeta, una estrategia de intervención climática conocida como modificación de la radiación solar (solar radiation modification SRM), es una alternativa que sugieren los expertos para combatir el calentamiento global, La Verdad Noticias te habla sobre esta sugerencia y los efectos.

Los costos y la tecnología necesarios para reflejar el calor del Sol de regreso al espacio son actualmente más alcanzables que otras ideas de intervención climática como absorber dióxido de carbono (CO2) del aire.

Reflector para reducir el calentamiento global

Alternativa para combatir el calentamiento global. Foto: Open mind

El artículo, Impactos ecológicos potenciales de la intervención climática al reflejar la luz solar para enfriar la Tierra / Potential ecological impacts of climate intervention by reflecting sunlight to cool Earth, se publicó en los Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States (PNAS).

El Laboratorio de Ecología Espacial y Comunitaria de Zarnetske (SpaCE Lab) se especializa en predecir cómo las comunidades ecológicas responden al cambio climático en escalas desde el microcosmos hasta el global, lo que lo hace excepcionalmente preparado para ayudar al grupo de trabajo a iluminar datos vitales para futuros escenarios de SRM como el injeción de aerosoles estratosféricos (stratospheric aerosol injection, SAI).

SAI reduciría parte de la radiación entrante del Sol al reflejar la luz solar de regreso al espacio, similar a lo que sucede después de grandes erupciones volcánicas. En teoría, sería posible reponer continuamente la nube y controlar su grosor y ubicación para lograr la temperatura objetivo deseada.

Pero el documento revela la complejidad poco investigada de las relaciones en cascada entre la función del ecosistema y el clima en diferentes escenarios de SAI. De hecho, argumentan, la mitigación del cambio climático debe continuar independientemente de si se adopta la SRM, y la pregunta sigue siendo si alguna o alguna SRM puede ser beneficiosa además de los esfuerzos de descarbonización.

Aunque SAI puede enfriar la superficie de la Tierra a un objetivo de temperatura global, el enfriamiento puede estar distribuido de manera desigual, afectando muchas funciones del ecosistema y la biodiversidad. La lluvia y la radiación ultravioleta de la superficie cambiarían, y el SAI aumentaría la lluvia ácida y no mitigaría la acidificación del océano.

En otras palabras, SRM no es una fórmula mágica para resolver el cambio climático. Hasta que los esfuerzos del grupo de trabajo inspiran una nueva investigación sobre los efectos de diferentes escenarios de intervención climática, SRM es más parecido a un disparo en la oscuridad.

