Brigada de Vigilancia Animal de CDMX da pasarela de adopción de perros rescatados

Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Ciudad de México (CDMX), perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer recientemente las historias de maltrato que, los caninos rescatados tuvieron que padecer antes de ser amados y protegidos por sus actuales cuidadores.

Del maltrato animal a las pasarelas

Las historias de rescate que terminan con final feliz, conmueven el corazón humano, pero, no todo termina ahí, pues, luego de ser rehabilitados vive la búsqueda de un hogar seguro que los ame y alimente con cuidado. En está ocasión, Anís, Uzbeko, Bromas, Maya, Talita y Templaria, son siete caninos que, hoy viven felices y sanos, pero, detrás de su alegría, hay tragedia.

Con pañuelos, limpios y sanos, los siete caninos participaron en una pasarela para buscar hogar, y sus cuidadores, contaron de primera mano el antes y después de sus vidas.

Bromas y el maltrato animal

El ejemplar canino, de nombre Bromas, fue rescatado por la BVA, cuando sus dueños la echaron a la calle con el hocico amarrado, situación que ya tenía al perro con severa infección y casi al borde de la muerte, pero, ahora, ya se le ve sana y feliz. Su historia es ejemplo del impacto que los rescatistas tienen en la vida de los animales domésticos.

Cifras de maltrato animal

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justica de la CDMX, dio a conocer que, de las 23 mil llamadas telefónicas de denuncia que reciben, el 6 por ciento informan sobre maltrato animal, y de ese el 90 por ciento corresponde al sufrido en caninos, el 5 por ciento corresponde a gato y el otro 5 por ciento a otras mascotas.

Respecto a la respuesta que han brindado las autoridades sobre el maltrato animal, se informó que, se llegaron 350 denuncias, se realizaron 178 rescates realizados en las calles, y los animales atendidos fueron mil 288 animales heridos.

Para combatir la venta de animales en vía pública, se hicieron 456 operativos de prevención.

Faltan políticas para combatir el maltrato animal

La Agencia de Atención Animal, en vos de su director, Carlos Fernández, indicó que, el gobierno de la Ciudad de México, no tiene sentencias para quienes lastiman a los animales, y que, otro gran problema, es que, no se tiene una estrategia para los animales que a diario son rescatas y que, luego de sanar no saben qué hacer con ellos.

Además, señalo que, pronto todos los dueños de mascotas podrán tener una placa con Código QR, con la que, podrán registrar a sus animales domésticos y que, contará con un geolocalizador que, en caso de extravío ayudará con su localización.

