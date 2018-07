Brasil plantará 73 millones de árboles.

Para combatir el cambio climático y el aumento de las emisiones de CO2, Conservation International recurre a nuestra arma más poderosa: la selva amazónica: Un nuevo y audaz proyecto de la organización sin fines de lucro pretende ser la iniciativa de reforestación tropical más grande de la historia, con 73 millones de árboles para plantar en 6 años.

Brasil tiene como meta transformar alrededor de 290 kilómetros cuadrados, en la cual plantará estratégicamente millones de árboles. Los científicos están preocupados de que el 20 por ciento pueda ser deforestado en los próximos 20 años, esto además del 20% que ya fue destruido en los últimos 40 años. Esto hace que el ambicioso proyecto de Conservation International sea aún más necesario.

”Si el mundo alcanza el objetivo de 1.2 º C o 2 º C (grados de calentamiento) que todos acordamos en París, entonces la protección de los bosques tropicales en particular tiene que ser una gran parte de eso”, advierte M. Sanjayan, CEO de la fundación. ”No son sólo los árboles los que importan, sino qué tipo de árboles. Si realmente estamos pensando en eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, entonces los bosques tropicales son los que más terminan importando”.

De hecho, si la deforestación cesará por completo, los bosques podrían absorber hasta el 37 por ciento de nuestras emisiones anuales de carbono. Para tener un impacto duradero, Conservation International ha investigado un proceso bien pensado para garantizar que cumplan sus objetivos. Es una nueva técnica de siembra más eficiente conocida como muvuca, en la que cientos de semillas de árboles nativos de una variedad de especies se plantan sobre cada pulgada de la tierra deforestada.

Las semillas utilizadas provienen de Xingu Seed Network, que ha actuado como fuente de semilla nativa para más de 40 organizaciones desde 2007. Su red de más de 400 recolectores de semillas son típicamente mujeres indígenas y jóvenes locales, por lo tanto brinda oportunidades de empleo y conservación del medio ambiente.

Una vez sembradas, la selección natural decide qué plantas sobreviven y prosperan. Un estudio de 2014 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación junto con Biodiversity International descubrió que el 90% de las plantas nativas germinadas sobreviven usando este método, que es menos costoso e intensivo en mano de obra que el método típico de plantar árboles jóvenes. También da como resultado más plantas por kilómetro cuadrado.