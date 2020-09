Bolsos que cuidan el MEDIO AMBIENTE; una 'startup' solidaria y sostenible

Babadea es una 'startup' que nació de manos de una mujer que tiene como objetivo crear artículos artesanales que sean sostenibles y sean puramente hechos en España, y con esa idea de emprendimiento en mente ha creado accesorios increíbles que ayudan a cuidar el medio ambiente, y aquí te decimos cómo sus bolsos tienen un objetivo verde y solidario, ¡no te lo pierdas!

La directora de marketing que creó la 'startup', Adaia Matas, se convirtió en una verdadera emprendedora cuando aprovechó su pasión por la costura y deseos de cuidar el medio ambiente para crear su marca Babadea, la cual asegura que es sostenible, ¡enhorabuena!

Babadea es una 'startup' cuyos artículos son amigables con el medio ambiente y nos hacen reflexionar, pues tienen un sentido ecológico y aire artesano, su lema en inglés es:

“Buy less, choose well, make it last.”