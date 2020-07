Bolsas sustentables: ¡recicla, reutiliza y dile adiós al plástico!

Opciones para el uso de bolsas sustentables. Foto: Alimente: El confidencial

Reduce el consumo de bolsas de plásticos de un solo uso con estas opciones de bolsas sustentables. Con la cantidad de basura que se genera todos los días, es necesario implementar prácticas como el reciclaje que ayudarán en el cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con la Sedema, cada persona utiliza en promedio 150 bolsas de plástico al año. Para reducir este impacto, desde el 1 de enero de 2020 algunos comercios de la ciudad se vieron obligados a ya no dar este tipo de objetos contenedores. Para que este cambio no te agarre desprevenido, te dejamos algunas opciones de bolsas ecológicas para no usar bolsas de plástico.

Bolsas sustentables para eliminar el plástico. Foto: Super channel12

Alternativas de bolsas sustentables

Eliminar esta clase de objetos de la vida cotidiana es algo muy fácil de decir de hacer.

Bolsas de tela

Desde hace un par de años las bolsas de tela o tote bags son un accesorio de moda. Así que no dudes en unirte a esta fiebre que es muy útil y amigable con el ambiente. Estas pueden conseguirse casi en cualquier lado o las puedes hacer tú mismo reciclando telas. Solo recuerda que deben ser de una tela resistente para que tengan una durabilidad prolongada.

Carrito de compra

Las abuelitas eran unas genios para no usar bolsas de plástico y nosotros no lo sabíamos apreciar. Así que sigue sus pasos y utiliza un carrito para cuando hagas compras en el súper o en el mercado. Con esto evitarás recibir bolsas por cada compra que realices.

Bolsas sustentables para eliminar el plástico. Foto: Alibaba

Reutiliza las bolsas que tienes en casa

Ojo, el tema es ya no usar bolsas de plástico, pero eso no significa que debes tirar a la basura las que ya tienes en casa. Lo importante es que las reutilices una y otra vez. De hecho, como estas casi no ocupan espacio estando dobladas, son perfectas para que las traigas en la cartera, bolso o mochila.

¿Bolsas de plástico para la basura?

No necesitas ponerle una de estas bolsas a cada bote de basura en tu casa. Mejor cambia tus hábitos y separa los residuos poniéndolos en materiales de cartón o papel los cuales son más fáciles de reciclar.

TE PUEDE INTERESAR: Como hacer una bolsa de tela con una camiseta reciclada ¡es muy fácil!

Ojo con las frutas y vegetales

Cada vez es más común ver que en el súper y en los mercados te venden las frutas y verduras envueltas en plástico o en bolsas y recipientes del mismo material. Para ya no usar bolsas de plástico en tu vida cotidiana, te recomendamos rechazar este tipo de ofertas. Después de todo, las frutas y verduras cuentan con su propia cobertura que las protege de cualquier cosa: la cáscara.