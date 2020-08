Biodiversidad: descubren su ORIGEN y por qué el cambio climático la amenaza

Región Florística del Cabo en Sudáfrica. Foto:laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com

Estudio asegura que conoce el origen de la biodiversidad que ha surgido en varias áreas del planeta que junto con los trópicos, se han convertido en zonas sumamente ricas, llenas de fauna y vegetación, pero, además, lanza alarmantes revelaciones sobre por qué el cambio climático puede ponerla en riesgo, los científicos están ¡impactados!

Biodiversidad: estudio asegura que conoce su origen

Según los científicos, cuando una zona es ecológicamente estable por mucho tiempo, puede permitirse la evolución sin interrupciones, algo que ha sucedido en los bosques nubosos de Ecuador y la selva tropical de Australia, Daintree, sitios que están llenos de especies diversas.

La biodiversidad de la Región Florística del Cabo en Sudáfrica, es incomparable. Foto: laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com

El estudio fue publicado por la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', y en él se advierte la preocupación que genera el cambio climático por su gran impacto en los ecosistemas, particularmente en aquellos que son realmente extraordinarios.

Los científicos iniciaron con sus investigaciones porque querían entender porque hay ecosistemas en el mundo que gozan de extraordinaria biodiversidad, y para ello se enfocaron en el estudio de la Región Florística del Cabo en Sudáfrica, un área que tiene 10 veces más plantas nativas en comparación con el Reino Unido, y que es casi tan pequeña, e incluso menos que Bélgica, ¡asombroso!

Fue así cómo científicos de la Universidad de Ciudad del Cabo y de la Universidad Nelson Mandela en Sudáfrica, así como de la Universidad de York de Reino Unido comenzaron con las investigaciones, para la cuales tuvieron que mapear áreas de distribución de las casi 9 mil 400 especies de plantas de la Región Florística del Cabo.

La biodiversidad de la Región Florística del Cabo, ¡es asombrosa! Foto: laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com

Uno de los resultados del estudio, asegura que la región de Sudáfrica es verdaderamente rica en biodiversidad porque durante 140 mil años ha tenido el mismo clima, ¡increíble!

Al respecto el doctor del Departamento de Biología de la Universidad de York, Colin Beale y coautor del estudio indicó que su investigación:

“...muestra que la historia ambiental de un lugar es importante para sus niveles de biodiversidad."

Además, el experto aclaró que el cambio climático no afectará de forma uniforme los ecosistemas, pero sí será de gran impacto en aquellas zonas del mundo, donde el clima siempre ha sido estable.

Por otro lado, el doctor de la Universidad Nelson Mandela, Richard Cowling y autor principal del estudio, indica que los resultados de sus investigaciones muestran que la topografía accidentada y la estabilidad del ambiente de la Región Florística del Cabo son el factor principal de su biodiversidad.

Finalmente, los autores, concluyeron que lograron encontrar la respuesta a sus dudas sobre por qué surge la biodiversidad en ciertas zonas del planeta y señalaron que la riqueza vegetal y la rotación, así como la diversidad evolutiva:

"...rastrean los gradientes de estabilidad y oportunidad ecológica en un centro de megadiversidad.”

