BioHogar presenta plan para la recepción y acopio de materiales reciclables en Tulum

Gracias a la vinculación entre organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos locales, se ha podido articular el programa Puntos Limpios, una iniciativa coordinada por la Red Tulum Sostenible en colaboración con Fundación BioHogar; Flora, Fauna y Cultura de México A.C. apoyada por el Gobierno del Municipio de Tulum y alentada por el donativo de grupos

empresariales y fundaciones como Art With Me / Care With Me y Fundación de las Mujeres de Tulum.

Los Puntos Limpios son Centros de Transferencia que serán instalados en las colonias de Tulum, esto para la recepción y acopio de materiales reciclables permitiendo a empresas recicladoras la viable recolección de ellos. El programa contempla la instalación de doce Puntos Limpios en un año, siendo la colonia Villas Tulum y precisamente el Sendero Verde la primera

en recibir este beneficio.

La problemática que busca abatir esta iniciativa es disminuir la presencia de residuos que llegan a las calles de Tulum así como al relleno sanitario, tiraderos a cielo abierto, a los ecosistemas, al mar y a la cadena alimenticia, esto a través de la participación ciudadana, la educación ambiental y el reciclaje; una iniciativa de desarrollo sostenible y comunitario capaz de ser escalable por un modelo de orden regional y global.

El principal obstáculo para el reciclaje es la nula separación y ésta se ve fortalecida por la dificultad para recolectar los residuos reciclables de toda una comunidad, siendo Puntos Limpios una solución integral para abatir esta adversidad.

En este sentido, Fundación BioHogar A.C. con más de 7 años de experiencia, está colaborando con el diseño e implementación de instrumentos de innovación social y de gestión ambiental como:

La elaboración y diseño de un Plan de Manejo por cada Hogar durante el mes de activación.

Herramienta disruptiva para capacitar, cuantificar y detonar la participación de cada casa en los distintos procesos de separación y manejo de residuos.

Socialización a través de la conformación de Comités Ciudadanos de Sostenibilidad.

Actividades de esparcimiento como clases de zumba y talleres de manejo de residuos los días viernes durante el mes de activación los días viernes a las 6pm.

Y es que en el marco de la inauguración del primer centro de transferencia, comenzaron las visitas domiciliarias para que Fundación BioHogar presente este innovador estándar: un manejo integral de los residuos de manera individual y por casa. La respuesta ha sido muy favorable, se demuestra que la ciudadanía quiere participar por su comunidad rumbo a la sostenibilidad.

Cabe destacar que el programa Puntos Limpios es uno armonizado al recién presentado programa para la prevención y gestión integral de residuos (PGIRS) del municipio de Tulum.

