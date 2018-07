Beneficios que brindan los árboles en la Ciudad.

Los arboles brindan varios beneficios para el ser humano y su entorno, de aquí la importancia de celebrar el día del árbol, pues desde 1840 se celebra cada 28 de Junio con el objetivo de promover su cuidado e importancia en nuestra vida.

Árboles en la ciudad y sus beneficios.

Cabe recalcar que durante los últimos seis años han sido talados más de 58 mil árboles solo en la Ciudad de México y a consecuencia del mal desarrollo de infraestructura que no sólo no han mejorado la movilidad urbana, sino que han contribuido a empeorar la calidad del aire, no solamente allí, sino también en varias ciudades del mundo entero.

Es por esto la importancia que tienen y el beneficio que trae a nuestra vida diaria.

Beneficios

Los árboles combaten el cambio climático

El exceso de dióxido de carbono (CO2) causado por muchos factores se está acumulando en nuestra atmósfera y está contribuyendo al cambio climático. Los árboles absorben el CO2, removiendo y almacenando el carbono al tiempo que liberan oxígeno al aire. En un año, un acre de árboles adultos absorbe la cantidad producida cuando usted conduce su automóvil 26 mil millas.

Los árboles combaten el cambio climático.



Los árboles limpian el aire

Los árboles absorben los olores y gases contaminantes (óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono) y filtran las partículas contaminantes del aire, atrapándolas en sus hojas y corteza.

Los árboles refrescan las calles y la ciudad

Las temperaturas promedio en Los Ángeles han aumentado hasta 10° gados Centigrados en los últimos 50 años a medida que ha disminuido la cobertura de árboles y aumentado la cantidad de caminos y edificios que absorben el calor. Los árboles refrescan la ciudad dándoles sombra a nuestros hogares y calles.

Los árboles refrescan las calles y la ciudad.

Los árboles conservan energía

Tres árboles colocados estratégicamente alrededor del hogar de una familia pueden recortar hasta en un 50 por ciento la necesidad de usar el aire acondicionado en el verano. Al reducir la demanda de energía para refrescar nuestros hogares, reducimos el dióxido de carbono y otros gases contaminantes producidos por las plantas de electricidad.

Los árboles ahorran agua

La sombra de los árboles disminuye la evaporación del agua de los céspedes sedientos. La mayoría de los árboles recientemente plantados necesita hasta 60 litros de agua por semana. A medida que los árboles transpiran, aumentan la humedad atmosférica.

Los árboles ahorran agua.

Los árboles ayudan a prevenir la contaminación del agua

Los árboles reducen el escurrimiento del agua, atrapando el agua de lluvia y permitiendo así que fluya por el tronco y a la tierra que está debajo del árbol. Esto evita que las aguas de lluvia se lleven los contaminantes al océano.