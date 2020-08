Belugas sonríen al ser liberadas después de años en cautiverio

Ejemplares de belugas sonríen al ser liberadas tras años en cautiverio Foto EP

Little Gray y Little White son dos ejemplares de beluga (Delphinapterus leucas) que el viernes pasado con una sonrisa enorme enamoraron a todos en las redes, ya que después de nueve años de cautiverio ambos cetáceos comenzaron el viaje que consiste en un operativo que los llevará a su nuevo hogar: un espacio natural abierto ¡serán liberadas!

Belugas sonrientes

Hace algunos días, la gran sonrisa de “Little Gray” una de las belugas evidencia la alegría que tiene por su -tan esperada- libertad, y es que ambos cetáceos se están adaptando a un operativo que finalmente los llevará a su hábitat natural.

La gran sonrisa de “Little Gray” una de las belugas evidencia la alegría Foto el comercio

Su traslado

Fue este viernes 7 de agosto cuando “Little Gray” y “Little White” fueron trasladadas a una pileta climatizada para que comiencen a adoptarse al nuevo espacio donde van a vivir.

De esta manera, estos ejemplares serán las primera belugas en estrenar el primer santuario marino de Klerrsvik, ubicado al sur de la costa de Islandia, indica Radio Mitre.

Por su parte, Whale and Dolphin Conservation, detalló que el equipo de expertos y veterinarios independientes estuvieron con Little Gray y Little White durante todo el traslado y dijeron que están sanas y se están alimentando bien después del corto viaje desde su centro de cuidados en tierra de regreso al mar.

Estarán en su hábitat natural

Gracias a la organización Sea Life Trust, esta es la primera vez que las belugas Little Grey y Little White están en el mar desde que fueron recuperadas de un centro de investigación de ballenas ruso en 2011.Poco a poco, han ido consiguiendo que pasen al santuario y de ahí a su hogar, el océano.

Las belugas liberadas estarán en su hábitat natural Foto la vanguardia



De acuerdo con el directo de la entidad conservadora, Andy Bool, En este lugar, ambos ejemplares serán evaluados las veinticuatro horas del día a medida que se acostumbren a estar de vuelta en el medio marino.

“Estamos encantados de poder compartir la noticia, Little Grey y Little White están a salvo en sus piscinas de cuidado del santuario marino”

De la misma manera, el director comentó que de esta manera las belugas están a solo un paso de ser liberados al aire libre agua a casa, a su hábitat natural.