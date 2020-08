Avistamiento de ballenas danzando frente a mar argentino

La temporada de avistamiento de ballenas comienza. Foto: tangol

El mamífero más grande del planeta: la ballena, ha anunciado el comienzo de la temporada de avistamiento hace un par de semanas desde los mares argentinos, ahora será sin turistas abarrotados en barcos observándolos en todo momento, a causa del coronavirus. La ausencia de humanos, como ha sucedido en todo el planeta, ha alentado a la fauna salvaje a tener mayor presencia, así como haber mejorado la preservación del medio ambiente.

Esta vez nos han deleitado con un avistamiento en el mar argentino. Foto: elsiglocoahuila

A pesar de tener un alto costo para quienes viven del turismo, como sucede en el pequeño poblado de Puerto Pirámides de la Península de Valdés, provincia de Chubut, a unos 1.300 kilómetros al sur de Buenos Aires. Puerto Pirámides tiene 200 habitantes y es el punto de salida de los tours para acercarse a las ballenas y otras atracciones de la Península de Valdés, sobre el Atlántico Sur.

The Associated Press María Leoni Gaffet, presidente de la Asociación de Guías Profesionales de Chubut comenta que las ballenas están felices, agrega que su actividad está totalmente parada, no hay vuelos de cabotaje ni internacionales. Finaliza diciendo que la situación de muchos es desesperante porque el turismo es el único ingreso que tienen.

“Nuestra naturaleza sigue desplegándose al 100%.”, manifestó Gaffet.

Gaffet comenta dura situación de la zona por falta de turismo. Foto: patagonia

La zona del avistamiento de ballenas

Si bien en la zona patagónica no hay casos de coronavirus, está completamente aislada ya que no se permite el ingreso de foráneos. Los locales de turismo están cerrados y las embarcaciones amarradas o en tierra.

La mayoría de los guías son monotributistas o freelance, por lo que no reciben un salario fijo. Sus últimos ingresos datan de marzo cuando terminó la temporada de verano y empezó la cuarentena. Sobreviven con ahorros o la ayuda del Estado a través de créditos a tasa cero y subsidio de 50.000 pesos, aproximadamente unos 77 dólares.

TE PUEDE INTERESAR:Ballena azul, el animal más grande del mundo fue captado (VÍDEO)

Greta Thunberg pidió a la canciller alemana Merkel que el ecocidio sea un hecho castigado. ������

https://t.co/gj9GgRUcbd — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 20, 2020

En las próximas semanas comenzarán a llegar más ballenas a la zona, pingüinos, elefantes marinos y orcas demás animales salvajes a las costas de los mares de Patagonia y seguramente nos volveremos a deleitar con fotos de estos bellos ejemplares gracias al encierro por el coronavirus.