Asteroide provocó la última extinción en masa por acidificación del agua foto cortesía sinc

Una reciente investigación reveló la razón del grave impacto que el asteroide de hace 66 millones de años que provocó la extinción de los dinosaurios, debido a la acidificación de las aguas de los océanos debido a los gases emitidos por el impacto de un asteroide.

Según los científicos, la acidificación de las aguas fue la principal causa de la última gran extinción en masa y no el cese de la fotosíntesis por la oscuridad generada, como se creía hasta ahora.

Asteroide provocó la última extinción en masa por acidificación del agua foto cortesía hidroblog

El estudio fue realizado por universidades de EE.UU., Gran Bretaña y Alemania con la participación de la investigadora del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad española de Zaragoza, Laia Alegret, y que publica este lunes la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS).

De tal manera que la investigación indicó que el impacto de un asteroide en la península mexicana de Yucatán hace 66 millones de años provocó la última gran extinción en masa, y afectó a casi el 70% de las especies de nuestro planeta, acabando con el dominio de los grandes dinosaurios en medios terrestres.

Asteroide provocó la última extinción en masa por acidificación del agua foto cortesía másverdedigital

Además de esto, en los océanos también desaparecieron los grandes reptiles como los Mosasaurios, al igual que gran parte del plancton calcáreo que vivía en las aguas superficiales.

TE PUEDE INTERESAR: La EXTINCIÓN de los insectos provocaría el FIN DEL MUNDO como lo conocemos

Michael Henehan, coautor del estudio, indicó que durante años, se sugirió que habría habido una disminución en el pH del océano porque el impacto del meteorito golpeó rocas ricas en azufre y provocó una lluvia de ácido sulfúrico, pero hasta ahora nadie tenía evidencia directa de que esto hubiera sucedido.

Asteroide provocó la última extinción en masa por acidificación del agua foto cortesía cienciaybiologia

Los océanos absorben un tercio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, lo que ayuda a regular el clima, capturando el exceso de calor. Sin embargo, este proceso también presenta efectos como la disminución del pH (nivel de acidez) de las aguas, lo que altera la fijación de carbonato de calcio.

Cabe mencionar que actualmente la acidificación, resultante de la emisión de gases a la atmósfera, es una de las principales consecuencias de la actual crisis climática, que también está reduciendo el pH de los mares con gran impacto sobre flora y fauna marinas.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.