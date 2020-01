Así sufren las ovejas a cambio de una simple pieza de lana

Para nadie es un secreto que la explotación animal (para consumo, trabajo o entretenimiento) conlleva graves y horribles prácticas, sin embargo, muchos desconocen el terrible sufrimiento al que son sometidos las ovejas, a cambio de una simple pieza de lana y por eso a continuación te contamos.

La lana es un tejido muy apreciado en la industria de la moda; no sólo se ve bien, calienta, no se ensucia fácilmente, disipa el sudor y no arde con facilidad, además, puede extenderse hasta un 50% de su longitud sin romperse y funciona muy bien para hilar, prensar y trenzar. No obstante, todos estos ‘beneficios’ se obtienen a qué costo.

Así sufren las ovejas a cambio de una simple pieza de lana

MODIFICACIÓN GENÉTICA

La lana de Merino es una de las más finas y demandadas en la industria, sirve para confeccionar trajes de lujo, jerséis de invierno y ropa térmica, sin embargo, de acuerdo con Anima Naturalis, esta especie de ovejas han sido modificadas genéticamente y actualmente se han convertido en “seres deformes, en máquinas de producir lana”.

Más del 80% de la lana fina de merino proviene de Australia, lugar en el que las ovejas merinas han sido criadas selectivamente desde hace siglos y en donde se ha logrado que estas nazcan con una mayor cantidad de pliegues en su piel.

Así sufren las ovejas a cambio de una simple pieza de lana

En consecuencia, esta “antinatural sobrecarga de lana” las lleva a sufrir irremediablemente, especialmente en verano, pues la lana alcanza casi la mitad de su peso corporal y las ahoga de calor. Paradójicamente, durante el invierno mueren aproximadamente un millón de ellas porque son esquiladas y no pueden protegerse del frío.

MUTILACIÓN

Entre los peores abusos a los que son sometidas las ovejas se encuentra la mutilación sin anestesia. Ya que presentan más pliegues de los que ‘deberían’, son susceptibles a infecciones, como la ocasionada por las larvas de la mosca Lucilia cuprina, así que se les cortan grandes porciones de piel en la zona que rodea al ano, para eliminar los pliegues en donde se acumulan los restos de heces y atraen a la moscas.

Este procedimiento es llamado mulesing y es realizado en un 90% de las ovejas de merino en Australia, lo peor de todo es que se realiza sin anestesia y cuando los animales son apenas corderos jóvenes.

Así sufren las ovejas a cambio de una simple pieza de lana

Te puede interesar: Conejos en extinción, por primera vez en la historia

Así que ya lo sabes, estos son tan sólo algunos de los abusos a los que son sometidos estos animales y la mejor manera para evitarlo, de acuerdo con Anima Naturalis es dejar comprar artículos de lana. ¿Estás dispuesto a dejar de contribuir en su sufrimiento?

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.