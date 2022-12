Así será la Tierra en el año 2050

Muchos nos cuestionamos sobre el destino del planeta Tierra ante la inminente contaminación y cambio climático en el que vivimos.

¿Te imaginas cómo será el clima y toda la naturaleza en 2050? La respuesta no es nada fácil. Depende de cómo actúe el ser humano durante los próximos casi 28 años que quedan hasta llegar a ese año.

En el breve periodo de tiempo que la humanidad lleva prosperando en la Tierra, los procesos industriales han dejado una profunda huella. El calentamiento del planeta es un fenómeno que lleva viéndose acelerado y acentuado por los humanos en los últimos doscientos años, y que los científicos llevan advirtiendo desde mediados del siglo pasado.

Hoy, sabemos mucho mejor que nunca cómo afrontar un cambio climático que pueda desequilibrar la balanza de la habitabilidad de nuestro planeta, pero aun así hay procesos que es demasiado tarde para revertir.

Las dos palabras más repetidas durante los últimos años por parte de los expertos del cambio climático son ‘adaptación’ y ‘mitigación’: la Tierra ya va de camino de sufrir transformaciones que, aunque leves, tendrán enormes consecuencias para la vida en la Tierra: desaparición de especies, ciudades enteras podrían verse tragadas por la subida del nivel de mar; fenómenos meteorológicos como sequías o huracanes podrían arruinar cosechas, poniendo en peligro la supervivencia de grandes poblaciones de humanos; millones de refugiados climáticos podrían provocar las mayores crisis humanitarias de la historia...

Por ahora, equipos científicos de todo el mundo ya han hecho sus predicciones para los próximos 30 años; y algunos se atreven pronosticando el futuro hasta final de siglo.

La mayoría de las transformaciones que vas a leer desplazándote por esta galería podrían frenarse si nos movemos a un escenario de bajas emisiones contaminantes, renunciando a los plásticos, respetando los ecosistemas y optando por fuentes de energía renovables.

La temperatura global aumentará

Entre 1,4 ºC y 3 ºC es la estimación del Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC) para la temperatura global en 2050, teniendo en cuenta la tendencia actual de emisiones de gases contaminantes.

¿Cómo será la Tierra en 2050? Comencemos ya el repaso por 15 transformaciones que el planeta Tierra experimentará para el año 2050, según la ciencia.

El oceano se llenará de plástico

Según un informe emitido por la Fundación Ellen MacArthur, los plásticos consumirán el 20 % de toda la producción de petróleo de los próximos 30 años, con la consiguiente emisión de residuos que conlleva: sería equivalente a vaciar cuatro camiones en el océano cada minuto para el año 2050.

A menos, claro está, que cambiemos radicalmente nuestra relación con los plásticos.

Deshielo del Ártico

En verano, es habitual que la masa de hielo del Ártico se reduzca. No obstante, la tendencia de los últimos años, como consecuencia del cambio climático, es un retroceso muy pronunciado.

Tanto es así que un grupo de investigación sobre hielo marino en la Universidad de Hamburgo (Alemania) ha predicho que el Ártico dejará de tener hielo durante el verano para el año 2050.

La vida marina podrá recuperarse

Pero todo depende del compromiso de la humanidad para mitigar los efectos del cambio climático.

Un equipo internacional de investigadores de 16 universidades e instituciones estima que es posible que la vida marina del planeta se recupere por completo en 30 años, eso sí, con unas condiciones muy concretas.

Además de un escenario bajo en emisiones, los científicos identificaron nueve componentes clave para la reconstrucción de los océanos: marismas, manglares, praderas marinos, arrecifes de coral, algas marinas, bancos de ostras, pesca, megafauna y océano profundo.

El nivel del mar crecerá

Las alarmantes predicciones de subida del nivel del mar pronostican una subida de más de cinco milímetros al año para 2050.

Si la tendencia continúa, en el futuro muchas ciudades y ecosistemas sucumbirán ante el avance de los océanos, alimentos por el deshielo del Ártico.

Cambio climático en el Océano Índico

Una investigación dirigida por científicos de la Universidad de Texas calcula que el calentamiento global se acerca a un punto de inflexión que durante este siglo podría despertar un antiguo patrón climático similar a El Niño en el Océano Índico.

Si llegase a suceder, es probable que las inundaciones, tormentas y sequías empeoren y se vuelvan más regulares, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables al cambio climático.

Extinción de especies de plantas y animales

Investigadores de la Universidad de Arizona menos de dos de cada 10 especies de plantas y animales en la Tierra para el 2070.

Pero si los humanos causan mayores aumentos de temperatura, podríamos perder más de un tercio o incluso la mitad de todas las especies animales y vegetales. Para 2050, ya habríamos perdido a gran parte de animales y plantas.

Desaparición de la isla Hunga Tonga

Hunga Tonga es una isla volcánica ubicada entre dos islas polinesias deshabitadas que forman parte del Reino de Tonga.

Nació en 2015 tras la erupción de un volcán bajo el agua en el Pacífico Sur. Pero esta joven masa de tierra no durará mucho. Científicos de la Universidad de Columbia (EE. UU.), que está estudiando la isla junto a investigadores de la NASA, creen que no durará más de 30 años.

El 80% de la energía será renovable

Los expertos esperan que este sector crezca enormemente en las próximas décadas. Las fuentes renovables podrían satisfacer 80 % de las necesidades globales de energía para mitad de siglo.

Este porcentaje podría reducir notablemente las emisiones, lo cual podría ayudar a mitigar algunos de los efectos que se mencionan en esta galería.

Fusión nuclear

Y para mitigar el efecto de los gases de efecto invernadero, hay que abandonar por completo los combustibles fósiles… de manera progresiva. La energía nuclear por fisión (la única que usamos hoy) se presenta aquí como una aliada de las renovables. Pero los más críticos aún señalan grandes desventajas de la fisión, como los residuos nucleares.

Para muchos, se trata del verdadero sueño ecologista; sin embargo, otros expertos ven mucho más lejano el proyecto de crear un ‘Sol en miniatura’.

Aunque muchos países ya están invirtiendo gran cantidad de fondos y esfuerzo científico para lograr este tipo de fuente de energía para el año 2050, lo más probable es que no podamos disfrutar de energía nuclear de fusión comercial hasta mucho tiempo después.

Será difícil alimentar a la población mundial

Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) pronostica que en 2050 será difícil alimentar a la población mundial, debido al crecimiento de la población y a la destrucción de ecosistemas agrícolas.

La población mundial dejará de crecer

Intuitivamente, podemos pensar que la población humana crece continuamente. Pero, hacia mitad de siglo, parece que se estabilizará. Según las estimaciones de la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial en 2100 se moverá entre los 15,800 millones de personas para la estimación más alta, y los 6 200 millones para la más baja.

¿El fin de la especie humana?

Mucho más radical aún fue la predicción de un centro especializado australiano, el Breakthrough National Centre for Climate Restoration, que pronosticaba el final de la especie humana para el año 2050 si no se toman medidas de mitigación de la crisis climática y ecológica actual. No obstante, esta hipótesis no goza de demasiado apoyo entre la comunidad científica.

Estas profesiones desaparecerán

Lo que sí parece que desaparecerán definitivamente son algunas profesiones, que quedarán obsoletas debido al progreso tecnológico. En los últimos 20 años, se han producido cambios radicales en material laboral.

Por tanto, es de esperar que más cambios profundos ocurran durante las próximas tres décadas. Algunas profesiones, como agentes de viajes, transportistas, cajeros, teleoperadores o maquinistas serán cosa del pasado.

No obstante, como también ha ocurrido estas dos primeras décadas del siglo XXI, nuevas profesiones surgirán debido a nuevas necesidades.

