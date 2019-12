Así es como el Black Friday y el Cyber Monday afectan al planeta

Sí, millones de personas celebraron o aún están por celebrar el Black Friday, y todavía nos queda el Cyber Monday, pero ¿sabes cómo esta producción y venta masiva de productos afecta al planeta? Aquí te contamos sobre las consecuencias en el medio ambiente a causa de esta enorme estrategia mercadológica.

¿Con cuántas semanas de anticipación comenzaste a ver anuncios o boletines sobre el Black Friday en tu e-mail? Mínimo una, y aunque suene increíble el correo electrónico genera un impacto increíble sobre el medio ambiente.

Si bien este medio de comunicación contamina ‘únicamente’ 0.3 gramos por correo, si tomamos en cuenta que diariamente se envían aproximadamente 2.4 millones de e-mails, nos damos cuenta de que al año se emiten 22 millones de toneladas métricas de carbono.

No obstante, esta es tan sólo una de las consecuencias de esta ‘fiesta de consumo masivo’, en realidad, promover el hiper consumismo no sólo afecta a las personas y su economía (aunque tenemos la falsa creencia de que nos están ayudando) genera muchísimos impactos medioambientales:

De manera general podemos decir que supone un aumento inconmensurable de los gases de efecto invernadero, sin embargo, también se genera más basura de lo habitual (como si las millones de toneladas que se generan anualmente no fueran suficientes), aumentan la contaminación a causa del transporte a nivel mundial y se provoca un sobreconsumo de energía.

A esto le sumamos que hay un déficit de recursos, como el agua, y se producen muchísimas cosas, muy baratas, que por lo general generan subproductos contaminantes o tóxicos.

En conclusión, podemos ver un incremento desmesurado de la contaminación por todos los ángulos posibles y aunque no te decimos que no aproveches las ofertas si te es necesario un nuevo refrigerador o una lavadora, incluso un par de pantalones (limita tu consumo de ropa, la industria textil es una de las más contaminantes), simplemente no compres por comprar porque no te imaginas el daño que le estás haciendo al planeta.

