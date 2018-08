Apoya AMHMAR a SEMARNAT y PROFEPA en rescate de manatíes

Tras la muerte de más de 27 manatíes en Tabasco, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, A.C. (AMHMAR) a través de sus expertos en medicina veterinaria, está apoyando el rescate y reubicación de manatíes en los márgenes del Río Bitzal, municipio de Macuspana, hacia la estación Tres Brazos de la Reserva de la Biósfera “Pantanos de Centla”, dentro del mismo estado.

Este plan de rescate se ha llevado a cabo hasta el momento con tres ejemplares que consiste en localización, colecta, manejo, transporte, resguardo temporal y finalmente, reubicación al medio silvestre fuera del área del problema, “el plan se ha mejorado, haciendo adecuaciones en las redes para hacer las colectas un poco más activas y con mejor resultado” señaló el MVZ. Roberto Sánchez, vicepresidente de Educación y Bienestar Animal de la AMHMAR.

Informó que los veterinarios han realizado diferentes tipos de pruebas de calidad de agua, y necropsias en algunos de los manatíes encontrados, este proceso no se pudo realizar en el 100% con los animales fallecidos, ya que su estado de descomposición no lo permitió. Las causas de las muertes son aún desconocidas y pueden ser muchos los factores que ha intervenido, como lo señaló el Dr. Sánchez, ya que la zona es ganadera donde se usan herbicidas, insecticidas, es también zona petrolera y agrícola donde existe poco control de los agroquímicos que se utilizan, por lo que aún no se sabe cual pudo ser el factor determinante, ya que estos animales han vivido expuestos a este tipo de ambiente.

El Dr. Sánchez comenta que adicionalmente, se piensa que algunos otros factores pueden influir en estos cambios como las altas temperaturas, la falta de lluvias y, por lo tanto, menos fluidez del manto acuífero, incluso se podría asociar con la nube de polvo que viene del Sahara, cargada de minerales, por lo que probablemente se trate de una cuestión multifactorial. “Afortunadamente ha iniciado la temporada de lluvias por lo que se espera que el flujo del agua será más rápido”, remató el veterinario.

Apoyan en la atención a 2 crías huérfanas de manatí:

Durante las primeras horas de la visita del equipo veterinario de la AMHMAR a Tabasco, apoyaron con seguimiento médico y de nutrición de dos crías huérfanas de manatí que están siendo atendidas por instrucciones de la PROFEPA en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT.

De esta manera la AMHMAR contribuye activamente en el rescate y protección de mamíferos marinos en necesidad de nuestro país y a través de los recursos humanos y financieros de las empresas que lo conforman, coordinándose con las autoridades federales como SEMARNAT, PROFEPA y CONANP, el Gobierno del Estado de Tabasco, los municipios de Macuspana y Centla e instituciones académicas como UJAT, ECOSUR y asociaciones del sector como AZCARM.