Antártida: científicos descubrieron una 'CRIATURA fantasma' ¡impactante!

Conoce a la ‘criatura fantasma’ que vive en la Antártida. Foto: invdes.com.mx

Por más de 30 edades de hielo, una ‘criatura fantasma’ ha logrado superar la vida extrema de la Antártida, tiene la apariencia de un insecto y fue recientemente descubierta por los científicos, ¡aquí te damos los detalles del estudio!

‘Criatura fantasma’ es descubierta en la Antártida

Al respecto, Byron Adams, profesor de biología de BYU (Brigham Young University), quien generalmente se encuentra en la Antártida realizando investigaciones, señaló:

“Esto es a lo que nos referimos cariñosamente como el colémbolo fantasma.”

Esta es la ‘criatura fantasma’ que los científicos hallaron la Antártida. Foto: www.excelsior.com.mx

Explicó que el motivo por el que llaman así a la ‘criatura fantasma’, es porque su color es blanco y es que durante muchos años lo buscaron sin éxito, tanto tiempo pasó que incluso comentó:

“…comenzamos a preguntarnos si era real, si realmente existía.”

Fue la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, quien el 24 de agosto de 2020 publicó el estudio, donde los científicos hacen uso de los datos históricos de los animales diminutos que viven en la Antártida y que son microscópicos para cimentar las bases de cómo se generó la capa de hielo y como su aparición afectó los ecosistemas antiguos.

Byron Adams, comentó que la historia de la evolución de los organismos biológicos puede ayudar a confirmar lo que piensan sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas históricos, conjeturas que han desarrollado gracias a la geología y glaciología; por lo que, añadió:

“Al hacerlo, podemos predecir mejor cómo la vida en la tierra podría responder a este tipo de cambios ahora.”

Los científicos llevan 20 años recogiendo en 91 sitios de la Antártida muestras de 6 especies de microartrópodos diferentes, los cuales habitan en el suelo y son llamados colémbolos.

Cabe destacar que estas “criaturas fantasmas” solo pueden colonizar las zonas libres del hielo de la Antártida y su movilidad es limitada.

Se sabe que las capas de hielo se desplazaron y expandieron sus límites de espacio donde se puede generar vida cuando las edades de hielo reinaron, algo que pasa al contrario cuando se habla de los períodos de calentamiento, ya que las capas reducen su tamaño, haciendo que haya más lugar en el suelo para que los animales puedan habitar.

Con este estudio, los científicos aseguran que con dichos datos se puede saber con más detalle cómo ha evolucionado la capa de hielo de la Antártida occidental.

Los científicos hallaron en su investigación cuatro especies de estos microartrópodos, las cuales eran genéticamente distintas, ya que seguramente se encontraron aislador por muchas eras de hielo, mientras que las dos especies restantes no tenían tantas diferencias, eso a pesar de que estas ‘criaturas fantasmas’ de la Antártida estaban restringidas unas de las otras.

