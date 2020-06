Animales vertebrados terrestres viven la 6° extinción masiva, ALERTA estudio

543 animales vertebrados terrestres están en peligro de extinción, alerta estudio. Foto: 10celula.com

Un estudio alerta sobre la situación que enfrentan los animales vertebrados que habitan en ecosistemas terrestres, pues hay indicios de que su peligro de extinción se acelera rápidamente durante el siglo XXI, ¿por qué?

¿Animales vertebrados en extinción?

La investigación señala que es el ser humano el principal causante de la desaparición de los animales vertebrados, ya que ha sido crucial en la extinción de cientos de especies de animales vertebrados terrestres en todo el mundo y eso solo ha desencadenado que muchas más se encuentren en el mismo riesgo.

Fue un estudio revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PANS) quien publicó el pasado lunes 1 de junio de 2020, donde el científico Paul Ehrlich, biólogo de la universidad de Stanford, alerta sobre el peligro actual que puede llevar a la extinción a los animales vertebrados de ecosistemas terrestres, y es ¡alarmante!

Paul Ehrlich, asegura que se extinguirán al menos 543 especies de animales vertebrados en las décadas restantes del siglo XX, algo que ya había indicado en el año 2015 como la 6° extinción masiva de animales en la historia de la humanidad, aunque en su nueva investigación junto realizada junto con otras instituciones, concluye que el riesgo es aún más alto de lo pensado en su primer estudio, y tendrá consecuencias fatales para la humanidad.

El científico señala que hay 515 de animales vertebrados terrestres que están en peligro de extinción, es decir que solo cuentan con menos de 1000 ejemplares, siendo la mitad de estas especies las que cuentan con menos de 250 especímenes.

De acuerdo con la investigación la pérdida de las especies está impactando a otras que ahora luchan por sobrevivir, además informa que la mayoría de la fauna afectada es de zonas del mundo con clima subtropical y tropical que han sido dañadas por las actividades de la humanidad, señalando a la sobrepoblación mundial como uno de los factores, el cambio climático, la destrucción de hábitats naturales, la contaminación y el comercio de animales son otros más que agudizan la extinción de los animales vertebrados.

La extinción de los animales vertebrados afecta los bosques, desiertos, grupos de coral y demás hábitats naturales del mundo, ya que son estos los que le dan el mantenimiento que los mantiene fuertes y funcionando.

La principal consecuencia para el hombre será que los climas dejarán de ser estables, no habrá agua potable, y un ecosistema débil será incapaz de proteger a la humanidad de los fenómenos y desastres naturales, de las enfermedades y se perderán la capacidad de polinizar, así que el destino del ser humano sería completamente incierto.

