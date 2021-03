Animales venenosos llegan a Sonora con las altas temperatura ¡evita picaduras!

Alacranes y arañas, son solo dos de los muchos animales venenosos que comenzarán a aparecer en el interior de las casas de quienes viven en el Estado de Sonora, esto debido a que ya comienzan a sentirse las altas temperaturas que llegan con la primavera y continuarán en el verano, y ante ello, la Cruz Roja da recomendaciones para evitar sus picaduras.

De acuerdo con, Guadalupe López, quien vive en el Municipio de Cajeme en el Estado de Sonora, en las inmediaciones de las vías del ferrocarril y a la altura de la colonia Benito Juárez de aquella localidad, las altas temperaturas vendrán con animales venenosos.

Según su testimonio, en su casa se ha encontrado con varios escorpiones negros que ponen en peligro su vida y la de su familia, a estos los describió como:

Cómo sabes, los animales venenosos no siempre son peligrosos para todos, pues hay quienes toleran bien su ponzoña, aunque claro, es en casos raros, generalmente los más peligrosos pueden acabar con la vida de cualquier persona, aunque la señora Guadalupe López ha corrido con suerte, pues declaró:

“A mí sí ya me picó uno, pero no me hizo nada, me picó en la axila cuando me estaba bañando”.