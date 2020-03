Animales salvajes son captados en VIDEO cruzando un mismo río y causan furor. Foto: Computerhoy.

El amante de la naturaleza, Robert Bush Sr, nunca imaginó lo que podría pasar, cuando, decidió colocar una cámara de video oculta al final de un tronco que le servía, para cruzar un río muy cercano a su hogar en ciudad de Pensilvania, y lo que descubrió lo asombró totalmente, pues, captó a diferentes animales salvajes cuyo medio de cruce era ese mismo tronco, ¡impresionante!

Robert Bush Sr, sube sus grabaciones a la red social de YouTube, y lo puedes encontrar como Bush's Pennsylvania Wildlife Camera, ahí, comparte sus recopilaciones de imágenes en dos videos, donde, mostró a todos los animales que logró captar, durante el primer y segundo año de sus grabaciones, recibiendo hasta el momento más de 200 mil ‘likes’, tan solo en el primero.

¿Qué animales pasan por el tronco?

Al igual que, Robert Bush Sr, varios animales utilizan ese mismo paso para cruzar el río, pues, es el único paso en varios cientos de metros, así que, la comunidad animal, suelen tomarlo como una vía corta de cruce, incluso, se llegan a encontrar propiciando algunos encuentros territoriales.

Entre los animales captados, se encuentran águilas, osos, pavos, un gato montés, búhos, lobos, garzas, nutrias, garzas, coyotes, pato, ardillas, mapaches, entre otros más.

Eventos destacados en los vídeos del río

Los episodios de la fauna que, han sido captados a través del ojo de la cámara de Robert Bush Sr, también, muestra la interacción que estos animales tienen entre sí, y sus comportamientos, pues, están el gato montés, la osa y sus oseznos, quienes, muestran mayor curiosidad por el objeto extraño que está al final del tronco.

Además, logró grabar una extraña pelea entre un pato y lo que parece ser un búho que, pues, tal vez no estaban a gusto compartiendo el pequeño río, y bueno, el pavo ganó, así que, el pobre búho no tuvo otra opción que salir volando.

A favor de la caza y en contra

Robert Bush Sr, no ha revelado la ubicación, donde, el oasis de varios animales se encuentra y ha pedido que, no se hablé sobre la caza en su canal, pues, aunque, no está en contra de está, enfatiza que sus videos son para apreciar sobre la vida de la naturaleza, no de caza.

Robert Bush Sr, comentó: "Me encanta el aire libre y la vida silvestre y no soy anti-caza, esta página no se trata de cazar y no voy a publicar ninguna foto de caza ni videos en esta página, esta página se trata de la vida silvestre en las montañas de Pensilvania. Por favor, no publiques fotos de caza en los comentarios, y no comenten sobre matar a los animales...".

Oso cruza un río en Pensilvania. Foto: Computerhoy

Cámara y videos, una ardua tarea

Este apasionado de la vida salvaje, ha declarado que, graba los 365 días del año en todo momento, así que, tiene que ir constantemente a recargar la batería de su cámara y ver cientos de videos, para poder recopilar los momentos únicos que sube a su canal de Youtube.

Aunque, es una tarea titánica, le encanta compartir la naturaleza con todos sus seguidores, quienes, agradecen poder ver a la fauna del lugar en su vida cotidiana. Luego de apreciar estos videos, ¿te has preguntado si por tú camino diario pasan, también, algunos animales?, quizá podrías sorprenderte la cantidad de fauna con la que compartimos la vida, incluso, en las grandes ciudades.

Con información de Computerhoy.