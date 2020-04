Animales que poseen secretos únicos en sus ojos que les dan una visión increíble. Foto ojo de un gecko: Pinterest.

Los animales están dotados de una vista de alto alcance, aunque, algunos están especializados en diversos tipos de visión, así que, poseen secretos que hacen de sus ojos órganos únicos, dignos de ser admirados y que, por supuesto, sobrepasan las capacidades visuales de la humanidad, ¿sabes cuáles son?

Animales con “súper ojos”

Tanto los ojos de las águilas como los de los halcones son son merecedores de tener la visión más envidiable del planeta, pues, desde las grandes alturas en las que suelen volar, son capaces de identificar y capturar a sus presas, de forma precisa y perfecta que, hasta parecen tener todos telescopios en cada ojo, ¿te imaginas poder ver de esa manera?, sin duda, sería un hecho extraordinario que todos desearíamos tener.

Ojo de un halcón peregrino. Foto: Pinterest.

Animal con visión 360°

Los camaleones no solo son fantásticos por su capacidad de adaptarse al color de su entorno, sino que, también, goza de “ojos extraordinarios”, ya que, este órgano en estos animales, tiene la capacidad de enfocar dos diversos objetos en el mismo instante, un beneficio que, hace posible que cuente con una vista 360°; por lo que, no es fácil que lo tomen por sorpresa, ya que, mientras está buscando a su presa, se cuida de sus depredadores, un hecho ¡increíble!

Ojo de un camaleón. Foto: Muy Interesante.

Animales y su visión bajo las aguas

El delfín es un animal marino fantástico, pues, no solo es cariñoso y está dotado de una inteligencia extraordinaria, sino que, es capaz de dormir con un ojo abierto, y es que, gracias a que puede apagar la mitad de su cerebro, uno de sus ojos, se queda despierto, además, este lado de su cerebro que no duerme, tiene la responsabilidad de hacerlo respirar y nadar mientras está dormido, un capacidad única que lo mantiene lo más a salvo posible.

Ojo de delfín. Foto: Muy Interesante.

Aunque, no solo los delfines son increíbles, pues, los peces en general, pueden dormir con los ojos abiertos, ya que, carecen de parpados y sus organos oculares, están hechos para estar siempre abiertos, así que, pueden nadar gracias a su capacidad para filtrar la luz, aunque, para estos animales es casi imposible perderse en el sueño, ya que, siempre están en alerta.

Animal con tres párpados

Seguramente has sabido acerca de las tormentas de arena en los desiertos y la capacidad de los camellos para sobrevivir a ellas, y no es de extrañarse, pues, estos hermosos mamíferos están dotados con tres párpados oculares; por lo que, en esos ojos no entrará ni un granito de arena, ¿impresionante verdad?

Ojo de un camello. Foto: es.dreamstime.com

TE PUEDE INTERESAR: Cuarentena permite que una manada de leones en Sudáfrica disfruten de la carretera

Animales que ven perfectamente en la noche

La visión humana en la oscuridad es muy limitada; sin embargo, en el reino animal esto solo es otro factor que, ha creado soluciones para los animales nocturnos, dotándolos con una visión extraordinaria, como es en el caso de los búhos y gatos que, pueden ver perfectamente en la noche; sin embargo, hay aún otro animal más excepcional y se trata del gecko que, puede incluso percibir colores, pese a que, la luz esté casi extinta, simplemente goza de ojos increíbles.

Ojo de un gecko. Foto: andspice.com

Con información de Okdiario.