Animales que lloran cuando un familiar muere

La pérdida de un ser querido es una de las situaciones más difíciles para el ser humano, lloramos, recordamos y extrañamos a alguien que ya se fue. Esa capacidad de darle importancia a la muerte de seres queridos, para los científicos, es lo que nos distinguen de los animales, este comportamiento racional que tenemos nos diferencia de otras especies. Eso es lo que se creía ya que muchos animales le dan poca importancia a los restos de sus familiares, sin embargo, varios estudios han indicado que esta capacidad la tienen también algunas especies.

ANIMALES QUE SUFREN LA PÉRDIDA DE UN FAMILIAR

Se ha observado que los elefantes lamentan a sus muertos, ya sea cualquier integrante de la manada, si éste muere estos imponentes animales se despiden de su “amigo” o “familiar” tocándolos con sus trompas.

Algunas investigaciones han señalado que los elefantes visitan los restos de sus parientes años después del fallecimiento. Se persiguió durante 14 años a una familia de elefantes, notando que al morir una hembra, semanas después regresaron a ver los restos.

Los primates también son animales que sienten la pérdida de un miembro de su grupo más aún si el que falleció fue un hijo. Se ha observado que los primates cargan los cuerpos de sus crías por varias semanas, el vínculo es tan fuerte entre la madre y la cría que ella no puede dejarlo tan fácil.

Otro animal que no esperabas que sufriera la muerte de un ser querido es el ganso. En general los pájaros son de una sola pareja, eligen a alguien y con ese se quedan para siempre, es muy común, y los gansos no son la excepción, es tan profunda la relación entre las parejas de gansos que cuando uno muere, el otro permanece viudo toda su vida, y no vuelve a procrear.

Los delfines también entran en esta lista. Sabemos que son uno de los animales más sociales del mundo, por lo cual no sería extraño que padecieran cuando un miembro de su grupo muera. La manera en la que los homenajean es protegiendo sus cuerpos durante días.

Las urracas son otras aves que lamentan la pérdida de un miembro del grupo. Cuando una de ellas muere, todas las demás de la parvada se congregan alrededor del cuerpo a lamentar su pérdida emitiendo ruidosos sonidos.

Las ballenas jorobadas también tienen reacciones específicas ante la muerte de un ser querido y de nuevo hablamos del vínculo de madre e hijos, ya que las madres lamentan demasiado la muerte de una cría, incluso hay un video donde se muestra esta depresión, en el video se muestra a una ballena jorobada inmóvil con otra que la trata de jalar, y la realidad es que a esa ballena unas orcas mataron a su cría, estaba tan triste que se quedó inmóvil, y la

otra ballena era el macho que intentaba animarla.

Por último tenemos a los perros, son tan fieles tanto a sus dueños como a su manada, que sufren al ver morir a alguno. Se ha visto cómo les lloran o se quedan con ellos en las tumbas.

Estos son algunos ejemplos de animales que sufren el luto y la pérdida de un ser querido, no hay duda que este sufrimiento también lo viven otros seres vivos y no solo los humanos.