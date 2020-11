Animales más RAROS del planeta ¡son impresionantes!

Un animal raro, el pez Pacú. Foto: hipertextual.com

¿Gustan los animales?, pues estos 5 te van a sorprender, no solo se ven diferentes son considerados como los raros del planeta, así que ¡son increíbles!

Un animal raro, el pez Pacú

Este increíble animal parece una piraña, es omnívoro y tiene una dentadura muy similar a los de los seres humanos, puede vivir de 25 a 30 años de edad y vive en el Amazonas, lo mejor de esta especie es que no es violenta, pero eso no significa que no sea peligroso, pues una de sus mordeduras puede dañar mucho, ya que su mandíbula tiene una fuerza asombrosa.

Cangrejo cocoteros, otro raro animal

Este curioso animal vive en el Océano Índico, puede medir hasta 40 centímetros de largo, pero sus patas pueden ser hasta de un metro de largo, son muy resistentes y fuertes, tanto que pueden cargar 30 kilos de peso, y se alimenta de cocos, puede prolongar su vida hasta los 60 años de edad.

Cangrejo cocoteros, otro raro animal. Foto: httpsreinoanimalia.fandom.com

Animales raros: tiburón anguila

Esta especie es muy antigua por eso se le conoce como ‘fósil viviente’, posee un cuerpo que mide hasta dos metros de largo y es muy delgado, incluso hay ejemplares que miden hasta 4 metros, lo más curioso de él, es que posee 25 filas de dientes, en total tiene 300.

Musaraña elefante, animal único

Su hábitat natural está en África y parece un ratón con trompa, su gestación puede ser de 45 a 60 días y su comportamiento es muy solitario, suele comer insectos y para atrapar a sus presas usa el olfato.

Si quieres saber más sobre este animal te recomendamos el video de YouTube El Animal de la semana: La Musaraña elefante.

Musaraña elefante, animal único. Foto: Excelsior

Animal extraordinario, la tortuga de caparazón blando

Uno de estos ejemplares puede pesar de 25 a 30 kilos, además su caparazón carece de placas córneas, de ahí que se le llama de “caparazón blando”, pues es tal cual, aunque si es resistente, un dato curioso es que las hembras tienen mayor tamaño que los machos, la mala noticia es que están en peligro de extinción.

