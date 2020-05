Animales letales de Australia son exóticos e impresionantes ¡conócelos!

Animales letales de Australia: pulpo de anillos azules. Foto: 100cia.site

El profesor de la Universidad de Australia, Chris Daniels, asegura que aquel país no posee tantos animales letales como se cree, pues no tienen tantas en comparación con cualquier otra zona del mundo, aunque claro, si tiene varias especies que son sumamente letales, aunque no todas son endémicas de las tierras australianas y se pueden encontrar en otras regiones del planeta, son increíblemente exóticas e increíbles, ¿ya las conoces?

Conoce al pulpo anillos azules

Aunque pueden tener una apariencia enternecedora este es uno de los animales más letales del mundo y por supuesto más extraño, con una medida aproximada de 10 centímetros contemplando la longitud de sus tentáculos suele ser tímido y su característica más impresionante son los pequeños anillos fluorescentes que invaden su cuerpo y que por hermosas que se vean es mejor no hacerlo enfurecer.

De acuerdo con el Museo Australiano no es un pulpo común ya que pertenece a una familia que tiene varias especies y cuyas características se pueden resumir en que son completamente letales, presentan ese tipo de anillos en sus cuerpos y viven en los mares del sur de Australia hasta el Mar de Japón a una profundidad de 15 metros bajo el agua.

La razón por la que estos animales son tan letales se debe a que cuentan con tetrodotoxina, un veneno paralizante que usan para atrapar a sus presas como peces y cangrejos, aunque no tengas miedo de ellos, pues no son agresivos y solo atacan si se manipula directamente su cuerpo.

Animales letales de Australia: casuario

Seguro te resulta difícil creer que una dulce y hermosa ave pueda ser uno de los animales mortales de Australia, pero, ¿qué harías?, si ves una que pesa 60 kilos y para mide casi dos metros, ¿no estarías aterrorizado?, además su nombre le hace honor, pues su apariencia te hará recordar a la época de los dinosaurios, ya que no solo tiene un cuerno llamado “casco” en la cabeza sino hasta un exótico color azul vivo que le da color a su cara.

De acuerdo al Zoológico de San Diego, la verdadera arma de defensa de esta ave son sus patas ya que cada una de ellas está dotada con una garra de al menos 10 centímetros, corre a 50 kilómetros por hora y es capaz de saltar hasta dos metros de altura, sin duda esas características son un gran motivo para dejarla pasar si te encuentras con una, ya sabes lo que dicen “las aves primero”.

Esta exótica ave no suele verse en estado salvaje en esta época, aunque generalmente vive en Nueva Guinea y al norte de Australia, pues prefiere los bosques tropicales.

Animales letales de Australia: casuario. Foto: zooguadalajara.com.mx

Cubomedusa de Australia

The Guardian, advierte que sólo un ejemplar de esta medusa puede provocar la muerte de 60 personas ya que tiene un veneno tan potente que al picar genera un intenso dolor, necrosis en el área, y si inyecta suficiente veneno puede generar la muerte a través de un paro cardíaco.

El hábitat de estos animales letales se encuentra en Australia Occidental, pues habitan las aguas costeras que desde ahí llegan a Queensland que recorre el Territorio Norte de aquel país, cuenta con al menos 60 tentáculos y puede llegar a tener una longitud de hasta 3 metros.

Aunque es un animal temible por su capacidad de matar, no tengas tanto miedo, la Universidad de Sídney creó en el año 2019 el antídoto contra su picadura, y es efectivo si se aplica, incluso 15 minutos después de que esta medusa inyecte su veneno en el cuerpo humano.

Animales letales de Australia: cubomedusa. Foto: s3.amazonaws.com

Animales letales: cocodrilo de agua salada

La organización, Oceana, advierte que solo un ejemplar de este reptil puede pesar una tonelada y medir hasta 6.50 metros de longitud, aunque no solo es aterrador por fuera ya que posee una mandíbula poderosa y su mordedura se considera la más fuerte de los animales del planeta, y cómo no serlo, si tiene largos dientes que miden al menos 13 centímetros, además tiene pulmones de acero ya que puede contener la respiración por mucho tiempo, así que ni siquiera sentirás que está detrás de ti.

Este depredador es conocido por su agresividad, se le puede encontrar en manglares y aguas poco saladas y se sabe que existen desde la era de los dinosaurios.

Animales letales de Australia: cocodrilo de agua salada. Foto: i.pinimg.com

Descubre a las arañas de embudo

También conocida como araña de Sídney o Atrax robustus es temida porque suele encontrarse con los humanos y posee un veneno muy peligroso, aunque de acuerdo con el Museo Australiano, la muerte de personas no se han presentado desde 1981 ya que la ciencia logró en esa época crear el antídoto.

El motivo por el que esta araña es tan peligrosa es porque su veneno posee robustoxina que al ingresar al torrente sanguíneo de simios y humanos ataca el sistema nervioso, y aunque es difícil de entender, este poderoso líquido tóxico solo afecta a estas dos especies pues ningún otro mamífero podría ser afectado por su mordedura.

El hábitat de esta araña se encuentra en las zonas suburbanas de ciudades como Lithgow, Sídney, Nowra, Nueva Gales del Sur y Newcastle.

Animales letales de Australia: Atrax robustus. Foto: diariodesevilla.es

Con información de El Universal.