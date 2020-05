Animales en hambruna; zoológicos y albergues suplican por alimento

Animales necesitan alimento. Foto: megalopolismx.com

Animales de zoológicos y albergues en todo México se están quedando sin recursos en plena pandemia del coronavirus, pues, no hay donaciones ni apoyos, incluso ahora hay más abandonos, debido a que las personas creen que perros y gatos son capaces de transmitir el COVID-19.

Animales de México en crisis alimentaria

Al respecto la fundadora de Todos Somos Animales (TSA), Sandra Segovia, declaró: “No existen censos oficiales de cuántos albergues hay pero son muchos. Aquí los animales dejaron de adoptarse y los rescates nunca terminan. Esos siguen habiendo todos los días, porque incluso ha habido -afortunadamente no en gran escala- pero ha habido abandono de animales por este temor de que pudieran contagiar. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud para los animales indica que los animales de compañía no transmiten COVID”.

Pese a que, en la Ciudad de México, hay leyes que protegen a los animales, las autoridades no han brindado recursos, para su alimentación ni soluciones ante la problemática que cada vez se hace más intenta, ¿cuánto tiempo tardará en llegar la ayuda o no habrá?

Sandra Segovia, señaló: “A este tema terrible de crisis económica por la que estamos pasando todos los sectores y entonces las donaciones se han reducido dependiendo la agrupación entre un 50% hasta un 90 por ciento[...] Los animales ya gozan de protección constitucional de acuerdo al artículo 13 BIS de la constitución de la Ciudad de México, donde además de considerarlos seres sintientes se dice que los animales son sujetos de protección por el gobierno de la ciudad y por todos los que aquí vivimos. El gobierno tampoco se ha pronunciado para ayudar a estos albergues”.

Zoológicos mendigan donaciones de alimento

Los animales de albergues no son los únicos que podrían morir de hambre, pues los que viven en zoológicos también peligran y dichas organizaciones, prácticamente suplican por alimento.

La activista detalló: “Los zoológicos del país están mendigando ayuda porque no tienen cómo alimentar a los animales. Es una tragedia que el gobierno no está atendiendo, que la sociedad civil no puede ayudar ahora como lo hacía antes, [...] y que tampoco la iniciativa privada, cuyos clientes son los animales, tampoco se ha pronunciado para ayudar".

Además, agregó: "No han hecho nada, entonces las grandes marcas tampoco están ayudando[...] El problema de los albergues de animales de compañía ya lo apunta muy bien Prensa animal en la investigación que hizo: una crisis de hambruna en los albergues, tal cual”.

¿Cómo ayudar a los animales ante la crisis?

Sandra Segovia, invita a la sociedad civil que está en posibilidades de donar que lo haga en los albergues de animales de su localidad, también, hace un llamado al gobierno para que realice estrategias que den solución a la crisis alimentaria y pide ayuda a la iniciativa privada.

Segovia, enfatizó: “A la iniciativa privada: me parece que los animales de compañía han sido clientes muy leales de todas las marcas y sí me parece que es momento que este tipo de industria se vuelque a brindar la ayuda en proporción que se necesita”.

La activista, señaló: “Además, me parecen que son ellos los que están en una mayor posibilidad de ayudar, la sociedad civil no tiene posibilidad porque no tiene recursos y el gobierno tiene que comprar respiradores”.

Puntualizó: “La sociedad civil y los albergues seguimos comprando alimentos para los animales, ellos reciben ingreso de alguna manera y me parece que a ellos les corresponde tomar acción para ayudar a sus clientes”.

Albergues de México están más saturados que nunca

Sandra Segovia, aseguró: “En este país, todos los albergues siempre están saturados porque la tasa de rescate siempre es mayor que a la tasa de adopción. Entran más animales de los que salen, entonces los albergues no importa de qué tamaño sean siempre están en la línea de la saturación”.

La fundadora de TSA, alertó: “Había albergues ya la estaban pasando mal antes de la cuarentena y la verdad es que por las condiciones económicas de este país y la situación de necesidad que se tiene materia de animales, difícilmente se tiene algún tipo de reserva, los albergues normalmente van al día, no había mucha manera de prever esto y la crisis sí se va a poner fea”.

Panorama de los albergues de animales al futuro

La activista sostiene que falta apoyo del gobierno para proteger a los animales y concientizar a la población, pues, declaró: “La autoridad y la sociedad civil tienen que hacer trabajo serio en conjunto. No se hace mucho énfasis en el tema de las adopciones ni ponemos un control a la venta de animales y no castigamos el abandono, es por eso que la ecuación nunca sale”.

Sandra Segovia, comentó: “La brigada de adopción animal está saturada de animales, [...] entonces necesitamos empezar a apoyar la adopción, ser severos con el control de la producción de animales, y castigar en serio el abandono. Un trabajo serio de la autoridad en tema de adopciones, de no impunidad. Mientras no se haga un trabajo en serio, la problemática seguirá siendo la misma: albergues saturados, campañas insuficientes y adopciones que no dan”.

Salva a los animales adoptando o donando

La fundadora de TSA, invitó a todos aquellos que, durante mucho tiempo han querido adoptar que lo hagan ahora, pues, es el momento indicado: “Si siempre has estado muerto de ganas de adoptar, tú y tu familia están convencidos y tienen el compromiso y las ganas este es un gran momento para adoptar porque lo que va suceder es que vas a tener todo el tiempo del mundo para el proceso de adaptación y va a ser mucho más sencillo que en condiciones naturales”.

Aunque, también, enfatizó: “No hablo de ‘me siento muy solito, voy a adoptar un perrito’ sino de que tienen varios meses pensando en la adopción [...] Brigada Animal tiene un programa ahorita que se llama El animal que quieras adoptar a tu domicilio. Entonces, ahora es un gran momento para adoptar”.

