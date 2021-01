Animales con COVID-19: síntomas y cuidados para salvarles la vida

Mascotas también deben usar cubrebocas si están infectados con COVID-19. Foto: elperiodico.com.gt

¿Preocupado de que tus mascotas tengan COVID-19?, aquí te revelamos cuáles son los síntomas que podrían presentar y qué debes hacer para cuidar de estos animales si están infectados, así que ¡toma nota!

Estos debes hacer si tu mascota tiene COVID-19

Aunque los animales pueden contagiarse de COVID-19, en La Verdad Noticias te recordamos que la facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), aseguran que, las mascotas no tienen la capacidad de transmitir el nuevo coronavirus a los humanos, así que ¡despreocúpate!

En conjunto la UNLP y UNSE realizaron un estudio donde analizaron a animales con COVID-19, y descubrieron que los síntomas que padecieron fueron similares a los de los pacientes humanos, de ahí que los científicos recomiendan tener las medidas sanitarias igualmente recomendadas:

Uno de cubrebocas

Higiene

Distanciamiento social

Al respecto, David Di Lullo, veterinario y codirector del estudio señaló que las mascotas analizadas provenían del norte de Argentina y declaró que:

"La sintomatología es muy similar al del humano con el virus.”

Recuerda que los animales si se pueden contagiar de COVID-19, pero no te pueden contagiar de él. Foto: laopiniondemurcia.es

Además, añadió que hay muchos animales que son asintomáticos o que padecen de síntomas leves:

“...como decaimiento, fiebre, falta de apetito por 12 o 24 horas."

David Di Lullo, señaló que las mascotas que llegan a padecer de los síntomas suelen padecer de una enfermedad preexistente o sufren comorbilidad, es decir, que ya estaban enfermeros y que al infectarse con COVID-19 los cuadros empeoran; sin embargo, enfatizó que:

“...la gran mayoría son asintomáticos y conllevan la enfermedad de manera exitosa.”

Ante esto aclaró que, aun cuando los animales enferman de COVID-19 y pueden llegar a estar convalecientes, pueden recuperar su salud por completo.

Así que ahora ya lo sabes, si tu mascota luce resfriada, tiene fiebre o está más calma de lo de costumbre es necesario que acudas al veterinario, y entre que es o no, recuerda aplicar las medidas sanitarias correspondientes, especialmente si tienes más animales en casa, y no les temas, los expertos aseguran que no contagian a los humanos, así que cuídalos, para que pronto se recuperen.

