Animales ¿Qué especies tienen a los peores padres? Foto: femoralisproject.info

Los padres son clave en el desarrollo de los niños, pero eso, no solo es importante en la civilización humana, también en el reino animal y en ambos casos hay papás que son todo un desastre, ¡aquí te diremos qué animales están calificados de esta manera!

En La Verdad Noticias te revelamos que este dato lo hemos tomado del libro de Glenn Boozan, "There Are Moms Way Worse Than You: Irrefutable Proof That You Are Indeed a Fantastic Parent", donde la escritora de comedia muestra cuáles son algunos de los papás peores en la naturaleza.

Antes te hablamos sobre las especies más RAROS del planeta, pero ahora, te diremos cuáles son las que tienen a los peores papás.

3 malos padres del reino animal

Caballos. Foto: es.wikipedia.org

Pez aguja

Los papás de estos peces podrían comerse a sus crías si creen que nacieron feos, esto a pesar de que es el macho quien lleva en la bolsa debajo de su cola los huevos y que los resguardan hasta que eclosionan, un proceso que realizan en la península de Yorke en el sur de Australia en la costa de Edithburgh.

Caballos

Estos papás pueden parecer grandes en su labor, pero no es así, puesto que, suelen amenazar a los hijos de otros de su especie e incluso los pueden llegar a asesinar a patadas.

De hecho, siempre sienten que podrían estar criando a machos que no son suyos, algo que los mantiene estresados, además de que en el futuro los ven como competencia por temas de apareamiento.

Ranas venenosas

Los papás de la especie Allobates femoralis es conocida por sus muslos brillantes, suelen orinar sobre sus crías, claro que esto suena asqueroso, pero, debes saber que estos ponen sus crías en la espalda y que cuando sienten que se están secando les avientan su orina para que los huevos no se sequen, así los protegen de esto y de los depredadores por 10 a 18 días.

¿Qué es un padre para su hijo?

La Revista de Psicología INFAD, en su artículo 'Apego al padre y salud escolar' define que un papá es una figura de seguridad y apoyo que le ayuda a tener un desarrollo más independiente y autónomo a un hijo.

