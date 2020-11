Ahorra dinero y cuida el MEDIO AMBIENTE con estos tips para una casa sostenible

Haz tu casa sostenible, cuida tu dinero y el medio ambiente. Foto: www.tuproyectodevida.es

El mundo de hoy requiere de todo nuestro esfuerzo y compromiso para ser protegido, y es aún mejor si al hacerlo no solo cuidamos del medio ambiente, sino también nos ayudamos económicamente ahorrando dinero que luego podría verse reflejado en una vida más saludable, y para que cumplas con este objetivo, aquí te decimos como hacerlo tres tips que cambiarán tu forma de vida para siempre y son ¡sostenibles!

Protege al medio ambiente con huertos caseros

Si quieres ahorrar dinero y al mismo tiempo evitar comprar hortalizas, verduras y vegetales en los supermercados que estén llenos de fertilizantes y otros contaminantes, lo mejor es que aproveches el espacio de tu patio para crear un pequeño huerto casero donde puedas tener aquellos frutos necesarios en tu dieta que, te ahorren las idas al supermercado, y además con el beneficio de que serán orgánicas, así que tendrás también una alimentación mucho más saludable.

En caso de que no quieras invertir mucho tiempo y dinero en tu huerto, una forma muy sencilla de ahorrar los gastos hormiga y tener al alcance de tu mano lo que necesitas para darle el toque final a tus comidas, es que siembre hierbas aromáticas, sí, puedes tener un pequeño jardín de perejil, romero, orégano, tomillo o cualquier otra que te guste, simplemente tienes que regalar y disfrutar de su fresco sabor cuando así lo necesites.

Cuida el medio ambiente desde casa con estos tips. Foto: xlsemanal.com

¿Mascotas productivas para cuidar el medio ambiente?

Si no eres muy fanático de los gatos y perros, la mejor idea que puedes tener si tienes espacio, y estás decidido a cuidar el medio ambiente y tu bolsillo, debes saber que las gallinas son mascotas perfectas para ti, ya que no solo son fáciles de alimentar y no requieren de mucho tiempo de cuidado, pues mientras las tengas en un espacio donde estén cómodas, seguras y no se puedan escapar, serán lo mejor para ti, ya que darán abono a tu jardín y te darán huevos orgánicos.

Son perfectas, además, para eliminar los insectos de tu jardín, fertilizar la tierra y son grandes eliminadoras de desechos de comida, así que tienen varios beneficios, ¡anímate a tenerlas en casa! y comienza ha ahorrar ¡dinero!

Gallinero en casa para cuidar el medio ambiente. Foto: mundohuerto.com

Medio ambiente: ten una casa energéticamente eficiente

La Universidad de Melbourne realizó un estudio donde se muestra que, si se mejora la calificación energética de una casa, los costos de inversión en ello pueden subsanarse luego de 9 años, ya que los costos energéticos disminuyen con el paso del tiempo, especialmente si se tiene aire acondicionado o calefacción, lo mejor es que una casa optimizada también aumenta su valor, así que no lo pienses más y sigue estos consejos para hacerlo:

Implementa ventanas de doble acristalamiento, ubícalas en sitios clave, ya que son más eficientes en cuestiones de energía.

Instala persianas y toldos para que el calor se disminuya

Crea un tanque de agua para que reduzcas su consumo

Compra una batería y un sistema de electricidad solar

TE PUEDE INTERESAR:Medio ambiente: CONSEJOS que te ayudarán a cuidarlo desde tu automóvil

��������¡Hay más virus que podrían volverse pandemia!��������������https://t.co/mp6YvNcqCn — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 8, 2020

Cabe recalcar que entre más optimizado esté tu hogar, menos usarás la energía eléctrica, especialmente si vives en un lugar donde los climas sean extremos, es decir sean muy calurosos o muy fríos, así que no lo olvides, cuida el medio ambiente y tu economía.

Con información de www.abc.net.au