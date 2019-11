Águila arroja a una especie en peligro de extinción, cayó en el patio de una mujer. (Foto cortesía wandy_dingo)

Sin duda alguna, y no por nada, dicen que la naturaleza es perfecta, está llena de maravillas que día día sorprenden a la humanidad, desde el sus colores, hasta cada comportamiento que existe en el ecosistema.

Tal es el impactante caso de un águila que raptó y arrojó a una especie de lobo (dingo) que se encuentra en peligro de extinción.

Mujer encuentra a una especie casi extinta

Fue así que una mujer lo encontró en su patio trasero, en Bright, Victoria, y al verlo un poco extraño, decidió llevarlo a un centro veterinario para que le realizaran las pruebas correspondientes y poder determinar de qué especie se trataba.

De acuerdo con el portal Debate, la mujer no sabía si se trata de un perro o un zorro; de igual forma se presume que el dingo fue raptado y arrojado por un águila.

TE PUEDE INTERESAR: Tiburón blanco aparece con mordida gigante en la cabeza

Cabe señalar que antes de que se dieran a conocer los resultados, esta especie fue trasladada al santuario de la Fundación Australiana de Dingo, y fue que esta instancia dio a conocer de manera pública la información.

Este dingo formará parte de un programa de reproducción

La directora de la fundación explicó y afirmó que la “la raza alpina como la de este ejemplar, está muy cerca de la extinción”.

Este hermoso cachorro fue bautizado como Wandi, y ahora será parte de un programa de reproducción con el objetivo de aumentar la “fuerza y la diversidad de la población de dingos”.

Dingo, especie en peligro de extinción. (Foto cortesía Especies extintas)

No cabe duda que las cosas siempre pasan por algo y el destino de este animal no era la muerte, sino ser parte de una familia y ayudar a que sean menos; muy probablemente con el paso de los años esta especie ya no esté en la lista de los animales en peligro de extinción.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.