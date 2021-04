Agricultura indoor: opción para producir alimentos sin dañar el medio ambiente

La agricultura indoor, la cual es ofrecida por la agrotecnología y es capaz de generar los alimentos en un espacio controlado reduciendo sus consecuencias e impacto en el medio ambiente, pero ¿cómo lo hace?, aquí te lo decimos!

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizó un estudio donde indicó que 18 mil millones de toneladas de CO2 son emitidas por los sistemas alimentarios, de ahí que la industria de la agrotecnología se ha visto en la necesidad de encontrar alternativas que sostenibles para la producción de alimentos, y de entre estas la que se hace bajo techo o agricultura indoor ha sido una de las elegidas

En La Verdad Noticias te revelamos que la FAO indicó que dos terceras partes del agua usada en actividades humanas se destina a cultivos, además informó que la agricultura reduce la diversidad genética agropecuaria, eleva el exceso de extracción de agua y perjudica la tierra con la salinización y la degradación

Agricultura indoor. Foto: elsoldetoluca.com.mx

¿Qué es la agricultura indoor?

La agricultura indoor, según Markets and Markets en el 2016 se valuó en 23.75 mil dólares, mientras que para el 2022 se espera que alcance los 4.25 mil, ya que en una de estas parcelas de tierra no se pueden realizar cultivos verticales posibles en instalaciones millones controladas, aunque tienen a favor que cualquier tipo de semilla puede crecer, ya que no depende del clima.

Otra de las ventajas de este tipo de agricultura es que usa la tecnología para reducir hasta en un 90 por ciento el uso de agua en comparación con los cultivos comunes, también ofrece la posibilidad de reutilizar el drenaje y de captar el agua de las lluvias.

Y aunque esta tecnología es realmente prometedora, es crucial que se revise el consumo de energía eléctrica ya que se necesita mucha para hacer que los cultivos crezcan, y esto hace que la industria trabaje más para poder cuidar el medio ambiente con desarrollo sostenible.

