Adiós a los “botecitos” de shampoo y crema en los hoteles (Foto cortesía puntobiz.com)

Seguramente cuando has viajado y llegas al hotel donde te hospedarás te has dado cuenta que en el baño la mayoría de las veces te colocan tres “ botecitos”, uno de shampoo, crema y gel, pues esto ya no será una realidad, no en California (Estados Unidos).

Multa de 500 dólares si usan los “ botecitos”

De acuerdo con el portal “ El Español” dicho estado acaba de prohibir que los hoteles ofrezcan a sus huéspedes las botellas de plástico -antes mencionadas-; si no lo cumplen serán sancionados.

Fue así que el gobernador californiano, Gavin Newsom, dio a conocer la semana pasada que la norma -proposición 1.162- entrará en vigor a partir del año 2023.

Las empresas hoteleras que sigan dando estos “botecitos serán multadas con 500 dólares, esto si es la primera vez, si lo vuelven a cometer serán amonestados con 2 mil dólares.

De acuerdo con la agencia “Associated Press” los hoteles que tengan más de 500 habitaciones tendrán que erradicar las botellitas en el año 2023, y para el 2024 los que cuenten con menos de 50 cuartos.

Gobernador californiano, Gavin Newsom(Foto cortesía JUSTIN SULLIVAN/GETTY

California acepta erradicar los “ botecitos”

La patronal de hoteles de California aceptó la medida sin embargo solicitó una moratoria.

Este estado lleva varios años comprometido con la reducción de residuos de plásticos, en donde prohibió que los supermercados den bolsas (de plástico)de un solo uso a sus clientes.

Pero no te desanimes, estos famosos “ botecitos podrían sustituirse por dispensadores rellenables o por unas botellas más grandes de más de un uso.

California prohibió las bolsas de plástico en los supermecados (Foto cortesía Publiko)

85% de la basura en playas es plástico

Cabe mencionar que ya hay cadenas hoteleras como Marriot International que erradicará -para diciembre del 2020- estos botes y los sustituirá por dispensadores, e incluso ya distribuyó las fotos de estos.

Dispensadores que usará Marriot en vez de los “ botecitos”.(Foto cortesía El Español)

La Unión Europea endureció sus políticas para combatir la contaminación del plástico, mismo que representa el 85% de la basura acumulada en playas, mares y océanos.

