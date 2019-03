Acciones de la AMHAMAR ante los varamientos de mamíferos.

El Médico Veterinario Zootecnista Roberto Sánchez Okrucky de la AMHMAR, actualmente director de Dolphin Discovery, estuvo en el 5to Foro de Bienestar Animal, donde explico las acciones de la AMHMAR ante los varamientos de mamiferos en los diferentes estados de la república.

Sánchez Okrucky, explicó como la red de AMHAMAR, participa en los diferentes estados de la república para el apoyo de las redes de varamientos y comentó sobre cómo se trabajando.

Roberto Sánchez Okrucky, director de medicina veterinaria en Dolphin Discovery.

“El contacto diario que manejamos en cuidado humano ha sido de gran enseñanza que permite aplicarla en cuestiones de conservación y en cuestiones de rescate, actualmente participamos las empresas que formamos parte de la asociación en redes diferentes redes de varamiento”

Proyecto de atención de varamientos de mamíferos.

Destacó la participación en los estados de Baja California, Nayarit, Campeche, Colima, Jalisco, Sinaloa Tamaulipas, Veracruz, Yucatán entre otros, lugares donde se ha tenido presencia y donde se ha puesto en marcha el apoyo.

Dijo también que una parte muy importante y triste en el país, es que las oficinas gubernamentales que tienen que ver con la conservación no tienen los recursos económicos para hacerlo, pues muchos países como Estados Unidos, poseen instancias donde tienen sus propios recursos para dar el tratamiento y lo cuidados a los animales silvestres que se encuentren en situaciones de enfermedad, en el caso de los mamíferos en varamiento.

Atención a mamíferos.

¿Como funciona?

En México no existe esto, la manera en cómo funciona es muy simple, la red de varamiento recibe el llamado de que hay un mamífero varado en algún lugar, esta red le avisa a la procuraduría en este caso la PROFEPA, esta lo avala y levanta el acta correspondiente, después habla a las empresas para darles dicho ejemplar, se dan la vuelta y se van.

De esta manera entran las empresas que conforman la red, ya que es aquí donde se aportar lo económico y se dan a la tarea de la recuperación de distintas especies, tal es caso de un manatí que fue rehabilitado hace unos años.

También se ha participado en muchos casos en la reintegración en su medio ambiente natural, es un trabajo difícil que lleva mucho tiempo, los animales llegan en muy malas condiciones y es muy difícil diagnosticarlo porque en muchos casos no hay un historial clínico previo.

En algunos casos son especies que no están muy acostumbradas o cero acostumbradas con el contacto humano, entonces es una labor bastante ardua que muchas veces no tiene un final feliz, pero otras no son así, y es esa parte que la vuelve frustrante para las personas que se entregan en tan dicha parte.

La finalidad principal es reintegrarlos, nosotros tenemos nuestros propios animales gracias a nuestros programas reproductivos, no hay ningún interés en que permanezcan con nosotros pues además la decisión final si un animal es apto o no para reintroducirse depende de las autoridades dependiendo de los partes médicos y del diagnóstico. En algunos casos hay ejemplares que no se pueden reintegrar al medio silvestres porque no van a sobrevivir, y es está situación la que la hace de motivo de ataque.

Costos elevados

Los costos de rehabilitación son sumamente elevados, desde los localizadores satelitales, la renta de la señal satelital, la renta de equipos, medicamentos, alimentos, cuidados, por lo que normalmente un proceso de rehabilitación se estima en 250 pesos por mes, y aquí no hay instancia que esté dispuesta a pagar esta cantidad de dinero.