5 razones para cambiar a una moto eléctrica

Una moto eléctrica es el respiro que el planeta necesita. Las motos comunes que utilizan combustibles fósiles generan dióxido de carbono que se va a la atmósfera y empuja la contaminación ambiental; en cambio, una eléctrica es ecológicamente más aceptable.

Pensar en un cambio de motocicleta es lo más acertado y hay varios modelos disponibles en el mercado, así que este fin de año podría ser el mejor momento para transitar hacia la responsabilidad ecológica.

Elegir una moto eléctrica implica varios beneficios, no sólo económicos, pues ya no se necesita comprar combustible, sino de comodidad, toda vez que son menos ruidosas, más compactas y más suaves al momento de conducir.

Inicio y operatividad

Una primera ventaja que cabe mencionar es la de un muy rápido inicio. Una moto eléctrica, dada la configuración y arquitectura de su motor, arranca de forma inmediata. Y si no se la acelera, no consumirá energía. Esta es una ventaja invaluable porque las motocicletas clásicas no tienen ningún tipo de mecanismo operativo similar.

Mantenimiento

La ventaja de estos nuevos medios de transporte radica en la composición de sus motores. Este último no contiene partes particulares que se desgasten y se rompan con el tiempo. De hecho, los expertos destacan que el motor de una moto eléctrica es excepcionalmente fiable. Y el único mantenimiento que necesitará es una revisión periódica de los neumáticos (exactamente igual a la de las motos de motor a combustión).

En cuanto a la batería de una moto eléctrica, es importante mantenerla cargada. Es fundamental tener presente que los ciclos de carga son los que inciden en su durabilidad. En definitiva, un mínimo de mantenimiento y algo de atención son más que suficientes para mantener una motocicleta eléctrica en muy buenas condiciones.

Economía

Ante la subida de los precios del combustible a nivel mundial, las motos eléctricas están demostrando ser una excelente alternativa. Su consumo es sensiblemente menor que el de las que tiene motores convencionales. Esta es una ventaja muy interesante para quienes las usan para viajar regularmente.

Menos contaminantes

El uso continuado de una moto eléctrica contribuye a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica. La emisión de gases nocivos generados por los vehículos con motores térmicos ha perturbado considerablemente el clima y el medio ambiente. Y ha tenido consecuencias adversas para la ecología.

El hecho de adquirir un vehículo eléctrico implica que su poseedor asume un compromiso con el medio ambiente y el bien común de la población. Todos los estudios recientes han demostrado la eficacia que tiene este tipo de enfoques y acciones, para combatir los efectos nocivos de la contaminación.

También te puede interesar: Detectoturismo, una huella ambiental positiva

Comodidad

La experiencia de conducción de las motos eléctricas es sumamente agradable. Las empresas más importantes del sector de las motocicletas han realizado infinidad de encuestas. Y han llegado a la conclusión de que la enorme mayoría de motoristas ‘eléctricos’ están satisfechos con sus vehículos en términos de conducción, seguridad y comodidad. Y destacan especialmente sus altos estándares de fabricación y de calidad. Ventajas de las motos eléctricas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.