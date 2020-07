5 ideas creativas para reciclar tu ropa

Al reciclar ropa, contribuyes al medio ambiente. Foto: desdelaplaza

De pronto tenemos mucha ropa que no usamos por diferentes razones, tal vez porque no nos queda y prometemos bajar de peso pero es más fácil que se haga vieja y no la volvamos a usar, o porque tuvo un detalle de costura y no volvimos a coserlo. Por eso te traemos aquí cinco ideas súper fáciles para reciclar tu ropa.

Encontrar nuevo uso a las telas

Muchas veces no sabemos si tirar nuestra ropa o darle un segundo uso y por eso las tenemos guardadas durante años, sólo porque nos gusta el estampado, puedes darle un nuevo uso a las telas, como por ejemplo, hacer una bolsa de esos jeans viejos, esa bolsa ecológica te ayudará en mucho.

Bolsas de jeans es una buena opción. Foto: Youtube

Dona tu ropa

Pero recuerda que antes la debes lavar muy bien antes de donarla. Algunas veces se llenan de bichitos por mantenerlas guardadas o podrían tener una molesta arañita. Busca algún lugar de tu localidad y junta tu bonche de ropa, te sentirás muy bien de haber hecho esta labor.

Donación de ropa como alternativa. Foto: emausaguaviva

Intercámbiala con amigos o familiares

¿Recuerdas cuando le prestabas tu vestido favorito a tu prima y no te lo volvía a regresar? Sabías que era un hecho seguro, bueno, pues es hora de deshacerte de la ropa que tal vez le queden, y qué mejor que a tus familiares, para que puedas cerrar ese círculo con tu ropa.

Intercambia ropa con tus amigos, se divertirán. Foto: lavozdegalicia

Si no lo usas, véndelo

Y es que esta regla aplica para todo tipo de cosas que no hayas utilizado más de un mes, busca en tu closet y fíjate en la que no hayas usado, de preferencia, los últimos tres meses. Hay una regla japonesa que dice eso, y se presta para todo tipo de objetos, organiza un pequeño bazar fuera de tu casa, con los requerimientos necesarios por la pandemia, ten a la mano los precios y a vender.

Vender ropa, eliminas esa ropa que no te sirve y ganas dinero. Foto: consumer

Crear nuevos accesorios

Vestidos, shorts, blusas, playeras, faldas, todas estas prendas las puedes convertir en accesorios como bolsas, cinturones y hasta diademas, solo necesitas hilo y aguja, la modelo eres tu.

Porta objetos hecho de jeans como una solución a la ropa que no usas. Foto: hazmanualidades

Elaborar juguetes

¿Tienes niños en casa? Ellos te pueden ayudar a crear formas para que se conviertan en lindos juguetes, aptos para toda edad por ser suaves. Puedes diseñar títeres, muñecos y hasta peluches. Sólo necesitas un poco de creatividad y listo. ¡A reciclar!

Unos bonitos títeres hechos con calcetines o mangas de blusas. Foto: bricolaje10

TAL VEZ TE INTERESE: Ideas para reciclar: transforma botellas, latas y cartón en casas para aves

Además contribuyes a no generar más basura y ayudas al medio ambiente mientras haces que tu hámster creativo funcione mientras realizas una o todas estas opciones.