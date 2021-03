5 Animales que son los más dormilones del Reino animal

Existen ciertos animales que necesitan más horas de sueño que otros, y ello puede deberse al tipo de alimentación que tienen estas especies, que les obliga a ahorrar energía ¿Sabías que hay animales capaces de dormir hasta 22 horas diarias? A continuación La Verdad Noticias te invita a conocer cuáles son los animales que más tiempo necesitan para dormir.

Koala

Koala duerme 22 horas. Foto: National Geographic

Este es el ganador de los dormilones y, por ello, se ha merecido el primer puesto de la lista. El koala es originario de Australia y es capaz de dormir 22 horas al día. Se pasa la mayor parte de su tiempo en un árbol y solo se cambia cuando la temperatura baja o sube. Por ejemplo, si es verano buscarán árboles a los que puedan subir más alto y con suficientes hojas para refugiarse, sin importar si estas pueden o no servirle de alimento.

Cuando llega el invierno, necesitan árboles más frondosos que los protejan del frío y en los que no tengan que subir tan alto, pues a mayor altura, más baja temperatura. Como curiosidad, el koala no duerme solo por necesidad, sino porque le encanta, así que se pone de mal humor cuando se le despierta. ¿Es o no es el ganador de los animales que más duermen?

Perezoso

Perezoso duerme 20 horas. Foto: Infobae

Son unas pocas menos que sus colegas los koalas, pero son muchas vistas desde la perspectiva humana. Aunque más de uno desearía ser alguno de estos dos animales y darse a la buena vida. Es capaz de dormir 20 horas al día, a diferencia del koala, el perezoso vive en el mismo árbol, menos cuando baja a hacer sus necesidades, las cuales entierra, y acto seguido busca otro árbol. Esto sucede una vez al mes.

A pesar de su nombre, el perezoso es un animal muy trabajador. El motivo por el que sus movimientos son tan lentos es porque dispone de una cantidad muy limitada de energía, la cual va acumulando para usarla cuando la necesite. Es por esta razón por la que es capaz de atacar tan rápidamente como un gato si se ve en peligro. Sus horas de sueño son totalmente justificables, ya que ha de ahorrar energía.

Armadillo

Armadillo duerme 19 horas. Foto: El confidencial

Los armadillos viven en hábitats templados o cálidos, como bosques pluviales, praderas y semidesiertos. Debido a su bajo metabolismo y carencia de reservas de grasa, el frío es su enemigo, y rachas de tiempo inclemente pueden acabar con poblaciones enteras. La mayoría de las especies cavan madrigueras y duermen profundamente, hasta 19 horas al día, saliendo a buscar escarabajos, hormigas, termitas y otros insectos en la madrugada y al anochecer. Tienen un pésimo sentido de la vista, y se valen de su gran olfato para cazar.

Usan sus fuertes patas y enormes garras delanteras para cavar, y su larga y pegajosa lengua para extraer hormigas y termitas de sus galerías. Además de insectos, los armadillos comen pequeños vertebrados, plantas y algunas frutas, así como la ocasional carroña. Las horas de sueño también parecen justificadas debido al peso con el que tiene que cargar durante todo el día. Se estima que su caparazón puede pesar hasta tres veces más que su cuerpo, un peso que se transforma en agotamiento. No es de extrañar que deba dormir tanto.

Zarigüeya

Zarigueya duerme 19 horas. Foto: Ok diario

La zarigüeya es uno de los marsupiales más conocidos en el mundo entero. Solo en el continente americano existen casi 100 especies diferentes de este mamífero. Su parecido físico con las ratas genera aversión en algunas personas. Sin embargo, este simpático animal no representa ningún tipo de riesgo como podrían hacerlo los roedores. Una de sus principales características es la docilidad en su trato con los humanos. Tanto es así que algunas personas osadas las adquieren como mascotas exóticas y presumen de ellas.

Este marsupial se ha ganado el tercer puesto empatado con el armadillo, pues también necesita unas 19 horas de sueño. A pesar de su tamaño y su agilidad en los árboles, en el suelo es torpe y lento, por lo que la mayor parte de su tiempo, ya sea dormido o despierto, lo pasa en un árbol. Quizá este sea el motivo por el que necesita dormir tanto, pues trepar y saltar de un árbol a otro debe ser cansador y no tiene que resultar una tarea fácil.

Lémur

Lémur duerme 16 horas. Foto: Hogarmanía

Los lémures viven en los árboles, y por eso se les llama animales arbóreos. Aunque existen algunas grandes especies de lémures que también pasan tiempo en el suelo. Sólo se encuentran en las Islas Comores y Madagascar, fuera de la costa sudeste de África. Necesita de 16 horas diarias de sueño para mantenerse activo el resto del día. Dicen que para aprovechar el tiempo hay que dividir el día en tres partes de ocho horas, pero esto es algo que al lemur no le ha gustado y ha preferido hacerlo en dos: una doble para dormir, y la otra para alimentarse y otras tareas.

Se le conoce como el más pequeño de los primates y es originario de Madagascar. Quizá sea el calor tropical de esta isla lo que les impulse a dormir tanto, aunque ser arborícola y tener que estar saltando de un árbol a otro también puede influir. Los lémures son animales muy inteligentes y, realmente poseen variedad de herramientas para ayudarles a hacer las cosas. Ellos usan su boca más que cualquier otro tipo de especie de primate.

