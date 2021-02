20% de los lobos de Wisconsin serán asesinados por orden de la corte

Los lobos perdieron la protección en los últimos días de la administración de Trump y ahora los cazadores quieren sus trofeos antes de que el presidente Joe Biden cambie las cosas, La Verdad Noticias te informa cerca de la próxima muerte masiva de estos animales.

Muerte masiva de lobos en Wisconsin

Casi el 20% de todos los lobos en Wisconsin están marcados para morir esta semana después de que un grupo de caza con sede en Kansas ganó una apelación judicial para acelerar la temporada de caza.

La directora ejecutiva de Friends of the Wisconsin Wolf and Wildlife, Melissa Smith dijo: Esperamos que esto sea perjudicial para nuestra población de lobos. Si quitas un lobo, esencialmente estás desestabilizando y matando a toda la manada. Debido al momento de la caza, durante la temporada de reproducción, es probable que los lobos preñadas mueran.

Elizabeth Ward, directora del Capítulo del Club Sierra de Wisconsin dijo: Nos preocupa ver el lanzamiento de la caza de lobos sin prácticamente ningún proceso o participación pública. Esta caza representa una desviación extrema y sin precedentes de las prácticas de vida silvestre sólidas y basadas en la ciencia.

Asesinaran al 20% de lobos en Wisconsin. Foto: Pinterest

Lobos perdieron protección de la administración

Los lobos perdieron protecciones en los últimos días de la administración Trump contra las objeciones de las asociaciones de vida silvestre y las organizaciones ambientales. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Eliminó a los lobos grises como en peligro de extinción el 4 de enero, eliminando las protecciones bajo la Ley federal de especies en peligro de extinción.

A principios de este mes, el Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin presentó una demanda contra el Departamento de Recursos Naturales (DNR) del estado en nombre de Hunter Nation, un grupo de caza con sede en Kansas, exigiendo que la caza sea de una semana a partir del lunes.

Los legisladores estatales republicanos también querían apresurar la búsqueda porque temían que el presidente Joe Biden restableciera las protecciones, informó The Associated Press.

El DNR había planeado una temporada de caza de lobos en el estado, pero no hasta noviembre, mucho después del parto primaveral. Tal retraso les daría a los cachorros tiempo para crecer y permitiría una evaluación exhaustiva de la población de lobos, la opinión pública y la planificación.

Sin embargo, un juez de la Corte de Circuito del Condado de Jefferson dictaminó este mes que el DNR había pasado por alto su deber de realizar una temporada de caza de lobos este invierno.

El viernes, el Tribunal de Apelaciones desestimó el intento del DNR de revocar esa decisión, y dictaminó que este tribunal carece de jurisdicción sobre una apelación directa en este momento.

Más de 20,000 cazadores han solicitado permisos, dijeron funcionarios del DNR a The Milwaukee Journal Sentinel, y se otorgarán unos 4,000 permisos con un costo de $49 cada uno.

Aunque la caza está programada hasta el 28 de febrero, continuará hasta que se maten 200 lobos. Se pueden hacer ajustes a ese número, en espera de solicitudes de tribus nativas americanas en el estado, que tienen reclamos de protección de caza o lobo. El DNR estimó que había más de 1,000 lobos en 256 manadas en el estado.

Los expertos advierten que la población de lobos aún no se ha recuperado y una cacería como esta podría poner a los animales en el camino de la extinción. Las tribus nativas americanas, algunas de las cuales veneran al lobo como un animal sagrado, también se oponen a la caza.

