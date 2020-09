Nuevo plazo fijo anclado al dólar en Argentina no supera ahorro con criptomonedas

El nuevo plazo fijo anclado al dólar de Argentina no supera al ahorro con criptomonedas

El Banco Central de la República Argentina aprobó una medida que permitirá a las entidades financieras ofrecer plazos fijos en pesos atados al valor del dólar estadounidense. Sin embargo, este nuevo “plazo fijo en dólares” que todavía implica mantener pesos, no parece tan atractivo cuando existen mejores opciones con criptomonedas estables.

El nuevo plazo fijo de Argentina

La circular del mayor ente financiero de la Argentina, admite buscar “favorecer la captación de depósitos a tasa variable para destinar al prefinanciamiento de exportaciones, sin que se genere un descalce entre las monedas“, otorgándole al nuevo plazo fijo anclado al dólar el nombre de “dólar linked”, para hacer una fuerte referencia sobre la moneda estadounidense.

El dólar se mantiene en picada desde que dio inicio la pandemia del coronavirus.

Según el reconocido medio argentino Ámbito, el economista jefe de Ecolatina Matías Rajnerman dió su punto de vista sobre la decisión:

“Creo que es buena la medida, es una manera de dolarizarse sin pasar por el mercado cambiario. Le va a permitir a la gente y a distintas entidades ahorrar en algo que cotice como el dólar, a cubrirse del riesgo cambiario, sin presionar sobre las reservas del Banco Central”.

En otro fragmento, deja claro que “este contexto de tantos rumores sobre desdoblamiento no ayuda. Sobre todo porque no está claro a qué dólar te tomarían el plazo fijo si hay una decisión de ese tipo. Por ejemplo, si se ata a un eventual dólar comercial se supone que no va a subir mucho”.

La última jugada del BCRA evidentemente busca incentivar el ahorro en pesos y reducir así la quema de su moneda nacional en compras de dólares cuando actualmente sus reservas están en plena decaída, pues se han venido diluyendo con fuertes ventas en el mercado cambiario oficial.

Los intereses en dólares sí existen en las criptomonedas

En Argentina, cual sea la nueva medida que se adopte, mantener pesos argentinos podría hacer referencia directa a una mala decisión, pues la moneda está dentro de un espiral de inflación con estimaciones anuales de más de 50%, cifra previamente mencionada por BeInCrypto en un artículo especialmente dedicado a este tema.

Por otra parte, es de destacar que la cotización del dólar blue, única cotización del dólar que representa un libre mercado cambiario en el país del sur, presenta ya una devaluación directa del peso de 60% en lo que va de año.

Con esta medida el BCRA busca aumentar el ahorro en pesos.

Para qué ahorrar pesos signifique una decisión con rendimientos reales, los mismos deberían dar dígitos por encima del 60% anual para contrarrestar el efecto inflacionario de la subida del precio del dólar, y por encima del 50% si se busca mantener el poder de compra del ahorrista.

Por consiguiente, y debido a que la compra de criptomonedas en Argentina es una operación legal y con libertades más acordes a un mercado libre, la existencia de opciones de inversión más viables relucen: en primer lugar, los protocolos DeFi de lending como Aave y Compound por ejemplo, ofrecen intereses anuales sobre la criptomoneda estable anclada al dólar DAI de 6,5% y 3,4% respectivamente para el momento de este escrito.

Con un simple par de clics y con mayores libertades que las opciones tradicionales, la simpleza de las criptomonedas con protocolos amigables de ahorro en dólares destronan sin discusión cualquier medida que implique guardar pesos argentinos en un plazo fijo.

Para los más principiantes, opciones centralizadas como Binance o Crypto.com también dan rendimientos sobre DAI de hasta 14% anual, finalmente demostrando, que el verdadero mercado viable del ahorro argentino se basa en el rendimiento libre y dolarizado que otorga únicamente el ecosistema cripto.