El precio del dólar hoy y tipo de cambio 11 diciembre de 2020

Al iniciar operaciones, el precio del dólar estadounidense cotiza este viernes 11 de diciembre en un promedio de 20.16 a la venta y en 19.66 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad México.

El tipo de cambio en ventanilla se encuentra en 20.25 pesos a la venta en BBVA México, mientras que Banamex ofrece el dólar en 20.46 pesos y Banorte en 20.25 unidades.

Banco Azteca es la institución financiera en México que oferta el precio del dólar más barato, en 19.81 pesos a la venta, según Investing.com. Por su parte, el banco que compra el billete verde más caro es Monex, a 20.63.pesos.

El precio del Dólar en tiempo real

Paridad y tipo de cambio peso-dólar

En tanto, para realizar pagos de obligaciones en instituciones oficiales el tipo de cambio peso-dólar se encuentra valorado en 19.83 pesos mexicanos. En el SAT se encuentra valorado el dólar en 19.95.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, desde Reuters informan que la moneda de la segunda mayor economía de América Latina, el peso mexicano cierra con un precio de 20.16. La moneda cotiza en Banco Base en 20.03.

TE PUEDE INTERESAR: Venezuela DolarToday: Precio del dólar hoy y tipo de cambio 11 de diciembre 2020

El peso mexicano se depreciaba luego de que el Senado aprobara en la víspera una controvertida reforma a la ley del Banco de México y de los pocos avances en las negociaciones en Estados Unidos para un paquete de estímulos en medio de la crisis por el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19.

Banco Base explicó en un reporte que el peso se ubicó como la quinta divisa más depreciada; no obstante que el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, pues el índice ponderado del dólar no muestra cambios con respecto al cierre de ayer y las divisas que más pierden son de economías emergentes y avanzadas, por lo que no se observa un patrón de mayor percepción de riesgo global.

Precio del dólar al inicio de la jornada de 11 de diciembre del 2020

Sin embargo, en comparación con días anteriores, durante la sesión existe un mayor riesgo de que se observan presiones al alza para el tipo de cambio. Entre los factores externos que podrían propiciar estas presiones son: Estímulos fiscales en Estados Unidos.

El líder republicano, Mitch McConnell y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no han dado señales de un avance hacia un acuerdo en torno al nuevo paquete de estímulos.

Es importante mencionar que la última sesión programada en el Senado es el próximo 18 de diciembre. Ley del Banco de México en materia de captación de moneda extranjera en efectivo.

Ayer dicha ley se aprobó en el Senado, a pesar de que el mismo Banco de México había advertido sobre los riesgos de dicha reforma, entre los que se encuentran: sanciones internacionales, congelamiento de las reservas internacionales y vulnerabilidad a la autonomía.

TE PUEDE INTERESAR: Dólar hoy en Chile: Precio del dólar y tipo de cambio hoy 11 de diciembre de 2020

El euro se vendió en ventanilla según Investing.com en un máximo de 24.42 pesos, mientras que a la compra se encuentra en 24.41 pesos; la libra esterlina se ofertó en 26.55 pesos y se adquirió en 26.54 pesos.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.