El euro sigue fuerte frente al dólar y el peso se estabiliza

Lejos de la plácida tranquilidad con la que suelen transcurrir los comienzos de año, este 2021 nos ha deparado un ajetreo con pocos precedentes, ajetreo que se caracteriza por dos puntos; primero de esperanza, ya que parafraseando a Churchill puede que el comienzo de las vacunaciones masivas “no sea el final, no sea ni siquiera el principio del final, (pero) puede ser, más bien, el final del principio” de la pandemia en la que el mundo lleva inmerso cerca de un año y segundo de incertidumbre, ya que de ahora en adelante el mundo entra en lo que se podría llamar como terra incognita, terreno jalonado de interrogantes como el de la entrante administración estadounidense.

Ante la situación actual, observar el comportamiento reciente del par de forex más negociado (el EUR/USD) como si de un par de referencia se tratase y en lo doméstico observar el par formado por el USD/MXN, puede ayudar a comprender el ahora y entrever el futuro.

Fiberel par más negociado del mundo

Fiber, o fibra en español, es el nombre que recibe el par de divisas que mayor volumen de capital mueve porcentualmente, y está formado por la moneda de la Eurozona y por la de los Estados Unidos identificándose de la siguiente forma EUR/USD (por si alguien se lo pregunta el nombre viene del material con el que están fabricados los billetes de euro, la fibra de algodón), por lo tanto, como las divisas reaccionan no sólo a los acontecimientos exteriores, sino especialmente a los acontecimientos internos, su fluctuación nos sirve para analizar el estado actual de dos de las zonas más prósperas del planeta y su posible evolución.

Aunque la cotización EUR/USD subió bruscamente a principios de enero, llegando a 1,23, las semanas siguientes la cotización bajó hasta 1,19 a principios de febrero, pero pareció un espejismo, ya que durante los días siguientes la cotización volvió a subir y en estos momentos alcanza 1,21 dólares por euro. Esto no tiene por qué ser necesariamente bueno para el euro y malo para el dólar (aunque sí sea bueno para los tenedores de euros y malo para los tenedores de dólares), ya que muchas veces los estados buscan depreciar la moneda como (cuestionable) forma de aumentar la competitividad del país, ya que una moneda devaluada abarata y hace más atractivos los productos y/o servicios del mismo de cara a la exportación. Aún está por ver entonces que la debilidad del dólar se vaya a traducir en una debilidad futura de la economía estadounidense. También se puede ser totalmente neutral con respecto a la cotización de un par, por ejemplo en el trading de forex el trader no tiene un interés especial en que la cotización suba o baje, de hecho desde un desapasionamiento lo más completo posible se deben buscar los indicios que indiquen movimientos alcistas o bajistas y posicionarse en consecuencia, algo que no es fácil y que puede conducir a pérdidas considerables a consecuencia de las características propias de trading, como operar apalancado, y de la volatilidad de las divisas.

Como curiosidad, que el dólar ocupe el lugar de la divisa cotizada (la divisa cotizada es la segunda) no es lo normal, ya que dada su gran presencia internacional (podría decirse que el dólar estadounidense funciona todavía como lo hacía el oro en un pasado no tan lejano) suele ser la divisa base, salvo con el euro, el dólar canadiense y el australiano.

USD/MXN, el par exótico mexicano

Lo primero es definir qué es un par exótico, y es que esta característica viene determinada por la rareza del mismo en el ecosistema del mercado de divisas, ya que los pares exóticos son pares con un volumen de negociación muy bajo, y por lo tanto la liquidez del mismo es muy escasa, además de ser su volatilidad alta.

En lo poco que llevamos de 2021 el movimiento de la cotización del par ha sido mucho menos volátil que durante el 2020, ya que el peso se desplomó en marzo, para de forma lenta pero constante ir recuperando casi todo su valor. El runrún mediático hasta ahora pone el acento en lo turbulento de las relaciones México-EE UU que Biden tendrá que afrontar, pero con el punto de partida de un T-MEC ratificado es de esperar que la evolución económica de las monedas que conviven en Norteamérica sea positiva.