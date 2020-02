Niño de 4 años muere de gripe; su madre siguió consejos de grupo antivacunas

Un niño de cuatro años murió de gripe en Colorado, Estados Unidos, luego de que su madre ignoró el tratamiento que su médico le prescribió y probó métodos naturales “alternativos” que leyó en un grupo de personas antivacunas en Facebook, reportó NBC News.

La madre del pequeño realizó una publicación en el grupo de Facebook “Stop Mandatory Vaccination" (Detengan la vacunación obligatoria) que dos de sus cuatro hijos habían sido diagnosticados con la gripe estacional, por lo que un médico prescribió a toda la familia el medicamento antiviral conocido como Tamiflu.

Un tercer hijo, el niño de cuatro años que murió poco después, no había sido diagnosticado con la gripe, pero mostraba síntomas de fiebre, pero la mujer ignoró la orden del médico, como ella misma escribió en su publicación.

Pide consejos a grupo antivacunas de Facebook

La mujer, quien no fue identificada por NBC, compartió que había estado atendiendo ella misma a sus hijos con aceite de menta, vitamina C y lavanda. Sin embargo, esos métodos alternativos no parecían estar funcionando, por lo que pidió consejos en aquel grupo de Facebook, que actualmente tiene más de 144,000 miembros.

La mujer escribió que luego de ignorar al médico y medicar ella misma a su hijo, el menor ya no quería comer ni tomar líquidos, presentaba fuertes dolores de cabeza, tenía coloración rojiza en los ojos, y que ninguno de sus hijos había sido vacunado contra la gripe.

Algunas de las recomendaciones que recibió incluían usar leche materna, tomillo y saúco, productos que no son recomendados por los doctores para la gripe, y que han causado entre 12,000 y 30,000 muertes en Estados Unidos entre el primero de octubre y el primero de febrero, de acuerdo con cifras de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades.

Publicación original en el grupo antivacunas de Facebook

Otro miembro del grupo recomendó a la mujer poner rebanadas de papa y pepinos en la cabeza del niño, de acuerdo con capturas de pantalla recogidas por Colorado Times Recorder, que reporta que las publicaciones han sido eliminadas de la página del grupo.

Una recaudación de fondos fue abierta en el sitio GoFoundMe, en la que se identificaba al menor como Najee, quien tenía domicilio en Pueblo, Colorado. El martes fue posteado un mensaje en la misma página en el que la madre agradecía la ayuda e informaba que el menor había muerto.

Autoridades de salud del estado de Colorado confirmaron el fallecimiento del niño este miércoles, y aseguraban que no había ningún registro de que Najee hubiera sido vacunado contra la gripe.

“Estoy sufriendo muchísimo ahora mismo, y también su padre y hermanos. Toda la familia está herida y sentimos que le fallamos por hacerlo que teníamos que hacer”, dijo la madre a KKTV.

