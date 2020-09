Quirarte ASEGURA que en Chivas MANDA Peláez y no Amaury Vergara (Video).

El conjunto de las Chivas se encuentra en una crisis de resultados futbolísticos desde hace un buen rato y en este Guardianes 2020 de la Liga MX no es la excepción, pero no solamente en el campo de juego hya dudas, de igual manera fuera de la cancha se han visto actos de indisciplina que merman con lo futbolístico; ahora en una polémica en uno de los programas de Fox Sports, el ex futbolista Fernando Quirarte aseguró que en el cuadro del Rebaño Sagrado el que manda es Ricardo Peláez y no Amaury Vergara.

Fernando Quirarte.

La expectativa generada por la llegada a la dirección deportiva de Ricardo Peláez Linárez causó gran furor entre la afición del Rebaño Sagrado, esto por lo hecho en su paso como directivo en América y Cruz Azul, en donde dejó títulos y sobretodo en el odiado rival y ahora es señalado de lo que ocurre en cuadro de la Perla Tapatía.

Alexis Vega y Uriel Antuna en Chivas.

Mal de Chivas en Liga MX es falta de disciplina: Quirarte

Y es que debido a los grandes problemas que ha vivido el Guadalajara en temas de indisciplina de sus futbolistas, pone en duda Fernando Quirarte la gestión de Amaury Vergara, en donde asegura que el dejarle el mando a Ricardo Peláez no ha sido la mejor de las ideas.

"Lo que ha faltado es autoridad, Amaury delega todo a Ricardo Peláez y ha faltado autoridad en los que ejecutan abajo de Amaury".

¿POR QUÉ TANTAS INDISCIPLINAS EN CHIVAS? #FSRadioEnCasa @F_Quirarte responde a la pregunta del millón en este Guard1anes 2020



"LO QUE HA FALTADO ES AUTORIDAD, AMAURY ESTÁ DELEGANDO TODO EN RICARDO PELÁEZ" pic.twitter.com/Zld8KcEubb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 31, 2020

Las palabras de Fernando Quirarte en uno de los programas de Fox Sports, han sido debido a los actos más recientes en el conjunto de las Chivas, en donde Alexis Vega y Uriel Antuna estuvieron de fiesta a pesar de la situación de la pandemia del coronavirus, el ex futbolista aseguró que debieron ser castigados con mano más dura y ser más severos; esto con el fin de dejar un precedente y que se acaben este tipo de actos fuera de la cancha que le perjudican en lo futbolístico al Rebaño Sagrado en esta Liga MX.