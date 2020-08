Ricardo Peláez LUCE playera del América ¿Se olvida de Chivas?

El Presidente Deportivo del conjunto de las Chivas, Ricardo Peláez, a causado polémica en redes sociales, esto luego de lucir en un video con una playera que pareciera ser del América, por ello los ataques no han cesado.

La etapa más brillante como dirigente sin lugar a dudas fue cuando estuvo en el mando del cuadro del América, en donde conquistó un par de campeonatos de Liga MX en el Clausura 2013 y Apertura 2014; más dos cetros de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el 2015 y 2016.

Ricardo Peláez en su paso por el cuadro del Cruz Azul solamente pudo alzar uan Copa MX en el Apertura 2018 y una Supercopa MX en el 2019. Mientras que ahora en Chivas desea devolverle la grandeza al cuadro de la Perla Tapatía.

Polémica en redes sociales con Peláez

Pero en un video se le pudo ver luciendo una playera tipo polo con un modelo muy similar al que el conjunto del América utilizara en la décadas de los 80’s y parte de los 90’s; ante esta situación los aficionados de las Chivas estallaron y se generó la polémica por la situación que pasó Ricardo Peláez.

"Mi querido Ricardo Peláez eres tan metódico y tan inteligente que me pregunto por qué te pones esa playera. Recuerda que te seguimos los chivahermanos. Solo le falta el escudo y es la playera del odiado rival. No me decepciones mi Richard".

Y es que el la playera que usó Ricardo Peláez en el video mencionado, hace recordar a un modelo en el que el cuadro del América dominó una década en el balompié mexicano y en donde en la llamada Final del Siglo (Temporada 83-84), el equipo de las Águilas doblegó a las Chivas en ese campeonato. La marca patrocinadora del Rebaño Sagrado es la misma que luce en la playera el directivo pero que no se supo si es de la institución y que tiene gran similitud a la de los de Coapa.