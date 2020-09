Ex futbolista de Cruz Azul RECUERDA LESIÓN en Final contra Toluca.

Han pasado cerca de 23 años de que el conjunto del Cruz Azul no ha levantado un título de Liga MX, en ese tiempo han jugado finales por el campeonato y han pasado 12 años de una en contra del Toluca y uno de los ex futbolistas de aquel cuadro Cementero levantó la voz tras una grave lesión que sufrió en aquel choque en contra de los del Estado de México.

César Villaluz recibió un choque por parte de José Manuel Cruzalta dentro del área del cuadro del Toluca, en donde ni siquiera se marcó la infracción, en dicho encuentro el título se disputó por penales y la historia ya la conocemos; pero de haberse marcado esa pena máxima a favor de La Máquina otro pudo haber sido el desenlace.

"En ese momento no recuerdo nada. Sí recuerdo la jugada previa, sí lo había visto venir por el balón. Nunca me imaginé que el choque fuera tan fuerte para que me dejara inconsciente”.

Era el Torneo de Apertura 2008 de la Liga MX, cuando el Cruz Azul venció 2-0 al Toluca en La bombonera, pero esa jugada de Villaluz y Cruzalta pudo cambiar el rumbo del encuentro; pero no fue así y tras esa acción le cambió la vida al futbolista Campeón del Mundo Sub-17 con el Tri en Perú 2005; quien en una charla con el portal Bolavip dijo lo siguiente.

"Uno se queda con impotencia por no poder terminar, porque fue una final y se me estaba dando un buen partido. Sentíamos que en cualquier momento íbamos a empatar. Ellos emocionalmente iban para abajo. Teníamos posibilidades de poder dar la vuelta".

Te Puede Interesar: Liga MX: Goles y resultados de la Jornada 7 del Guardianes 2020 (Video)

Además el futbolista de 32 años de edad mencionó que no tuvo llamadas por parte del futbolista del Toluca.

"Ya después de ahí no tuve contacto con él. No tuve llamadas. No me tocó coincidir dentro de la cancha, cuando yo jugaba, él no jugaba, y cuando él jugaba yo iba a la banca".