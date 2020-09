América sin pago por Cecilio Domínguez y ya lo prestó la MLS.

El conjunto del América vendió al futbolista paraguayo Cecilio Domínguez al conjunto argentino de Independiente de Avellaneda, pero por cuestiones económicas no lo pudo pagar, por ello fue vendido a la MLS; pero en dicha liga lo mandaron de préstamo a su natal país y el cuadro de las Águilas no ha visto un peso por el jugador de 26 años de edad.

El pasado mes de enero de 2019 el cuadro sudamericano se hizo de lo servicios del paraguayo, pero no le culminó de pagar al equipo de Coapa, incluso ya fue vendido al Austin FC de la MLS y hasta prestado al Club Guaraní y en el América no han visto el pago de casi 4 millones de dólares por su ex futbolista.

El pasado 24 de agosto el futbolista Cecilio Domínguez fue vendido del Independiente de Avellaneda de Argentina al Austin FC de la MLS; dinero que ingresaron los pamperos y que de momento no han liquidado al conjunto del América.

Cecilio Domínguez en Independiente.

Independiente con deudas con América por Cecilio

‘Cecigol’, como es apodado el ex futbolista del América, estará haciendo su debut en la MLS para la campaña 2021, de momento en el resto de este 2020 estará a préstamo con el conjunto del Guaraní de su país para seguir en ritmo futbolístico.

El club Legendario hizo oficial la llegada de Domínguez el día lunes de la presente semana, un refuerzo que consideran les ayudará en el cierre de temporada, además de usarlo en Libertadores.

La deuda que tiene el conjunto argentino con el equipo del América es desde el pasado mes de enero de 2019, por lo que el cuadro de Coapa se quejó ante FIFA por la falta de pago; recibiendo el fallo a favor e incluso deberían liquidar intereses; de no liquidar el cuadro de Independiente se perdería el mercado de fichajes y no podrá hacer traspasos.